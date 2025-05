I Comune di Lentini, tra i numerosi appuntamenti del programma, propone una mini rassegna di eventi in collaborazione con Slow Food, dedicati a due simboli profondi della cultura siciliana e mediterranea: il pane e il vino. In particolar modo, grazie anche al patrocinio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, promuove dei momenti di approfondimento dedicati a due simboli dell’identità lentinese: la viticoltura e il pane di Lentini. Le conferenze si terranno il 31 maggio e il 1° giugno presso il Circolo Alaimo, nell’ambito dell’iniziativa “Lentini e i suoi sapori”, promossa dal Comune di Lentini con il contributo dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.





Si inizia Venerdì 31 Maggio alle 18 al Circolo Alaimo – Lentini con il convegno intitolato “Radici antiche: vitigni e viti antiche di Lentini”, un incontro per riflettere sul valore storico e culturale della vite nel territorio lentinese e sulle prospettive di rilancio sostenibile. La coltivazione della vite nella provincia siracusana, infatti, ha origini antichissime, risalenti all’epoca greca e romana, favorita dalla fertilità del suolo e dal clima favorevole.

Nel corso del tempo, eventi come la crisi fillosserica, l’emigrazione rurale e la riconversione agricola verso gli agrumi ne hanno causato un progressivo abbandono. Ne prenderanno parte la Prof.ssa Rosa Savarino, storica e ricercatrice, la giornalista Gianna Bozzali e la serata sarà arricchita dall’intervento dello chef Massimiliano Romano e del sommelier Francesco Carbone del ristorante Zagarà di Lentini che condurranno un breve percorso con degustazione guidata di vini che raccontano i vitigni antichi, unendo narrazione, gusto e territorio. Il tema trattato vuole stuzzicare l’interesse della comunità alla riscoperta della viticoltura di qualità, orientata alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’identità territoriale: “Abbiamo scelto di affrontare due temi fondamentali per il nostro territorio, uno, quello del vino, ancora poco esplorato ma ricco di spunti storici e prospettive future; l’altro, il pane, rappresenta invece una certezza, un’eccellenza riconosciuta e invidiata, che merita oggi una visione più ambiziosa – precisa Alessandro Lieto, presidente Slow Food Lentini e sommelier – La storia vitivinicola di Lentini è ancora poco raccontata, ma siamo riusciti e reperire dati e testimonianze che meritano di essere conosciute: questa conferenza porterà alla luce curiosità, informazioni nuove, frutto di studi e ricerche”.





Se il convegno sul vino vuole gettare le basi per nuovi approfondimenti, il pane, invece, è già patrimonio condiviso ma può e deve diventare un progetto comune per la città: non solo un prodotto buono, ma un simbolo riconosciuto, forte e identitario. A discutere de “Il pane di Lentini: tradizione, innovazione e comunicazione”, in programma Sabato 1° giugno alle ore 18:00 al Circolo Alaimo, ci saranno il tecnologo alimentare Renzo Turco, il panificatore Gabriele Oliveri e spazio anche all’esperto di marketing Paolo Abbandonato e dai founders di Freeeze Studio, Tony Baccaro e Marco Naso. Questi due appuntamenti rappresentano un’occasione per riflettere insieme su come il cibo possa essere strumento di cultura, sviluppo e coesione, valorizzando il passato per costruire un futuro più consapevole e sostenibile.

Luogo: Circolo Alaimo, Piazza Duomo, 16, 96016 Lentini SR, LENTINI, SIRACUSA, SICILIA

