Socialdemocrazia SD – Umberto Costi: i socialdemocratici aderiscono a Venice for Israel

Il Segretario Nazionale di Socialdemocrazia SD Umberto Costi ha firmato l’appello di Venice for Israel.

“Israele è stato selvaggiamente attaccato il 7 ottobre 2023 e ha subito una media di venti bombe al giorno, più vari attentati all’arma bianca, solo per parlare dell’ultimo decennio. Oggi c’è chi vuole ribaltare e stravolgere questa verità anche nel mondo dell’arte, per sostenere chi ha condotto quegli attacchi infami, con giustificazioni orribili. Tutto ciò non è riformista, non è di sinistra, non è accettabile perché è falso.”

Socialdemocrazia Sd invita quindi i propri militanti e simpatizzanti a sostenere una visione dell’arte che non si trasformi in propaganda, specie se ha i contorni dell’antisemitismo.

“Auspichiamo che il popolo palestinese abbia una patria, ovviamente. Ma non esiste alcun ‘diritto alla strage’, al rapimento e alla tortura, non accettiamo che possa esistere un posto dove le bambine possono essere vendute per concludere ‘matrimoni’ che sono stupri, dove i bambini sono trasformati in soldati, dove acqua, elettricità, ospedali, case e trasporti dipendono tutti da una entità che si dichiara islamista, terroristica, totalitaria e guerrafondaia.”





Israele va difeso e il popolo palestinese deve essere libero ma democratico e tollerante. Ecco perché sosteniamo Venice for Israel. L’arte può fare molto per cambiare le cose e aiutare l’Islam democratico a prendere piede contro i mistificatori.

