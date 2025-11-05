Parte dall’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen il lancio del “Codice Gentilezza”, la campagna di attenzione sociale, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG) per diffondere una nuova cultura civica e relazionale, previsto nell’ambito delle Iniziative organizzate nella Settimana Mondiale della Gentilezza.

All’incontro hanno partecipato la presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza Natalia Re, e Massimo Valentino, Dirigente Scolastico I.C. Giovanni Falcone ed è stata presentata la Scala Motivazionale Gentile, un percorso di colori e parole che invitano ogni giorno studenti e personale a trasformare ogni passo in consapevolezza e cura reciproca.

Il progetto sarà presentato il 6 novembre al Liceo Statale Ninni Cassarà di Palermo, dove sarà inaugurata un’altra Scala Motivazionale Gentile.

Il 7 novembre la Campagna farà tappa all’Istituto Comprensivo Boccone di Palermo, con la proiezione del docufilm “La Gentilezza”, dedicato alle buone pratiche e alle testimonianze di cittadini e cittadine, di ogni età che stanno costruendo un progetto di sensibilizzazione per infondere una nuova educazione civica nella collettività.

“Da Palermo -aggiunge Natalia Re- parte un movimento che non è solo simbolico, ma sociale e culturale. Il Codice Gentilezza nasce come impegno e come visione condivisa. Non rappresenta un elenco di buone intenzioni, ma una guida pratica e valoriale per vivere con autenticità, rispetto e presenza in ogni contesto pubblico e privato, istituzionale e civile. Cinque parole, cinque azioni, cinque prospettive per costruire, insieme, una società più umana e consapevole. Adottare il Codice Gentilezza significa riconoscere il valore trasformativo dei comportamenti e assumere la gentilezza come principio di relazione e di responsabilità sociale. Abbiamo scelto di partire dallo Zen perché la gentilezza è forza, non fragilità: è cittadinanza attiva e speranza condivisa Nel mese di novembre, eventi e iniziative toccheranno Calabria, Campania, Marche, Umbria, Basilicata, Lazio, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, in un viaggio diffuso che da Palermo porterà il messaggio della gentilezza in tutta Italia e oltre i confini nazionali grazie alla costante collaborazione col World Kindness Movement”.

“Se la cultura – spiega Massimo Valentino, Dirigente Scolastico I.C. Giovanni Falcone- rappresenta lo strumento più efficace per riqualificare lo ZEN, la gentilezza è senz’altro la modalità più appropriata per farlo. La scuola, con il sostegno del Movimento Italiano per la Gentilezza, lancia una sfida ambiziosa ma possibile: promuovere la gentilezza come modalità relazionale primaria”

“Gentilezza, rispetto, empatia e gratitudine- aggiunge Daniela Crimi- sono le parole chiave della nostra scala. La gentilezza non è una tecnica, ma uno stile di vita che migliora il benessere e abolisce la sopraffazione.

In un mondo dove domina la forza, essere gentili è un atto rivoluzionario”













