Il presidente del sindacato nazionale dell’ esercito militare ,Sandro Frattalemi e il segretario Girolamo Foti hanno designato e nominato il professore Nicolò Mannino presidente del parlamento della legalità internazionale e Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia quale Presidente dell Autority del codice etico- morale voluto nell’ ambito delle forze dell ordine. La cerimonia di consegna della prestigiosa nomina si è svolta nel terrazzo degli Eroi nella sede nazionale del sindacato che recluda più di cinquemila militari in tutta Italia coronandolo il primo sindacato che convince e sta a cuore a migliaia di militari. ” È da venti anni che seguo il cammino culturale intrapreso dal professor Nicolò Mannino- ha detto in modo accorato e deciso il segretario Girolamo Foti- e non potevamo che designare lui per un ruolo cosi importante nel nostro sindacato che oggi è più che rappresentativo. Nicolò Mannino è l’ uomo del fare, credibile e ricco di sani valori umani e anche cristiani ” Anche il presidente del sindacato ITAMIL Sandro Frattalemi ha espresso parole di affetto e ammirazione verso il professore Nicolò Mannino. Presenti tanti militari, amici del sindacato e simpatizzanti . Una festa coronato in un clima familiare ma con profonda e immensa professionalità. Commosso Nicolò Mannino ha detto ” Sono onorato di essere semplicemente uno di voi, uno della meravigliosa famiglia di questo sindacato ITAMIL che sento più vivo che mai con schiena diritta e volto libero. ” Da diverse parti d’ Italia, in casa ITAMIL, arrivano inviti al professore Nicolò Mannino per un confronto con i militari: dalla regione valle d’Aosta/ Piemonte/ Liguria alla Puglia e Campania. Un’ agenda fitta che vedrà il presidente onorario dell Autority del Codice Etico incontrare migliaia di militari e con loro programma eventi per rendere onore alla Patria e ai principi della Costituzione Italiana

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.