La compagnia del Teatro “Al Massimo”, diretta dal maestro Aldo Morgante composta dagli artisti Antonio Esposito, Cesare Biondolillo e Federica Neglia, ha portato oggi in scena, nel carcere Pagliarelli, lo spettacolo “Cuore Matto, Note nel tempo” di Alessia Braia. Lo spettacolo sarà replicato anche domani e mercoledì.

“Da diversi anni-spiega il direttore Aldo Morgante -proponiamo questa iniziativa che porta in scena il teatro nelle carceri perché crediamo fortemente nel forte valore sociale che il teatro può avere come strumento di riabilitazione per i detenuti e quindi anche quest’anno abbiamo voluto ripromuovere questo progetto che vede protagoniste le nostre eccellenze artistiche che, con le loro performance, contribuiscono anche a regalare ai detenuti momenti di leggerezza e riflessione

