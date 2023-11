Comunicato stampa



Lo spettacolo Nitrato d’argento. Un sogno tra cinema e TV” prodotto dal teatro Al Massimo che vede protagonisti Marco Simeoli, Elena D’Angelo e Cesare Biondolillo, è andato in scena oggi nel carcere Pagliarelli di Palermo.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal maestro Aldo Morgante e anche domani coinvolgerà un altro gruppo di detenuti sempre al Pagliarelli.

“Abbiamo pensato – spiega il direttore organizzativo Bibi Augugliaro – di portare il nostro spettacolo nelle carceri perché riteniamo che il teatro è un formidabile strumento di riflessione sociale e al tempo stesso anche di svago. Il processo di riabilitazione di un detenuto passa anche dalla fruizione di spettacoli e come teatro abbiamo voluto dare il nostro contributo in tal senso perché consapevoli che un’azione sinergica a tutti i livelli può certamente determinare un futuro migliore per queste persone che, nel loro percorso di vita, sono incappati in episodi spiacevoli

