Sabato 26 Aprile a Monopoli presso la società Adriatica si è disputata la prova Interregionale di Zona Tecnica Sud Gold Allieve che ha assegnato i pass per l’ammissione al Campionato Italiano della Federazione Ginnastica d’Italia di ginnastica artistica femminile prevista dal 16 al 18 maggio a Civitavecchia.

In questa competizione presenti le ginnaste della Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Molise; 5 categorie in campo (A1, A2, A3, A4 e A5) per 5 livelli (L1, L2, LE3, L4 ed L5).

Sofia De Filippi, classe 2015, categoria A2, livello L2, si piazza 6^ nella classifica di giornata e grazie al suo punteggio ottiene l’ammissione al Campionato Italiano Gold Allieve 2025.

Sarà l’unica portacolori siciliana ad approdare alla finale italiana. Rammarico per le altre siciliana in gara che non centrano l’obiettivo.

Così il tecnico Federale Gilda Tortorici: “Contavamo di fare di più in termini di punteggio, ma la gara è gara. Così come può andare bene, può andare male. A noi è andata benino! Partivamo con il sesto punteggio ed è così che abbiamo chiuso. Sofia non era nello stato di forma ottimale, ha lavorato tanto e bene per incrementare il suo programma che ha portato a termine, ha provato a fare il massimo seppure con qualche errorino qua e là. L’obiettivo era qualificarsi rientrando tra le 60 ginnaste migliori d’Italia. Ce l’abbiamo fatta e così andremo a Civitavecchia per migliorare il nostro score”.













Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.