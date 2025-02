La serata del 15 febbraio è stata di straordinaria intensità emotiva e ha incantato il pubblico del locale Mezzaparola, gremito fino all’ultimo posto, per il reading poetico Poesia e Musica, organizzato e condotto da Valentina Giua, referente per la Sicilia del movimento Rinascimento Poetico. Un incontro in cui le due arti si sono intrecciate in un dialogo profondo e suggestivo, regalando ai presenti un’esperienza di rara bellezza.

Ad aprire la serata, le note del maestro Giuseppe Scaccianoce, che con il suo pianoforte ha creato un’atmosfera densa di emozioni, preludio perfetto per la voce della poesia. Tra gli ospiti d’onore, la raffinata poeta, scrittrice e drammaturgo Lina Maria Ugolini, che ha condiviso i suoi versi con il pubblico, seguita dal fondatore del gruppo poetico catanese La Via dei Versi, Filippo Gravina.





Numerosi gli autori della casa editrice Akkuaria, con la presenza della sua fondatrice Vera Ambra, che ha festeggiato con il pubblico i suoi 25 anni di incessante attività a sostegno della poesia, dell’arte e della cultura. Tra gli autori intervenuti: Rossana Quattrocchi, Rita Li Gresti, Davide Spampinato, che con le loro opere hanno arricchito ulteriormente la serata, donando al pubblico momenti di grande intensità poetica.

Grande spazio anche alle nuove voci della poesia contemporanea, con le intense interpretazioni di Massimiliano Aci, Raffaele Auteri, Tano Privitera, Martina Luvarà, Giulia D’Anca e Giuseppe Urso. Tra loro, si distingue la stessa Valentina Giua, non solo brillante conduttrice della serata ma anche poeta apprezzata per la sua musicalità evocativa.





Il maestro Scaccianoce, allievo della stessa Ugolini, ha eseguito cinque brani:

F. Chopin, Preludio in mi minore op. 28 n° 4

F. Chopin, Valzer op. 69 n° 1

L. van Beethoven, Sonata Al chiaro di luna

C. Debussy, Clair de Lune (da Suite Bergamasque)

E. Pozzoli, Studio in la minore

Un perfetto equilibrio tra note e versi, in un susseguirsi di emozioni che hanno saputo coinvolgere il pubblico fino alla fine.

Un ringraziamento speciale va a Fabio Falsaperla, fotografo ufficiale dell’evento, che con il suo sguardo attento e sensibile ha saputo catturare l’anima della serata, restituendo attraverso i suoi scatti l’intensità e la magia dell’incontro tra poesia e musica.

Un evento che ha riaffermato il potere universale della poesia e della musica, unite in un legame indissolubile, e che ha lasciato un segno nel cuore di tutti i presenti, consacrando ancora una volta il Mezzaparola come spazio privilegiato per la cultura e l’arte.

Per informazioni e prossimi appuntamenti poetici:

Valentina Giua

Luogo: Mezzaparola , Via Landolina , 10, CATANIA, CATANIA, SICILIA

