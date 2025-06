“Quanto accaduto nelle scorse ore a un autista dell’Amat, aggredito brutalmente per aver fatto il proprio dovere, è un episodio gravissimo che non può lasciarci indifferenti. Esprimo piena solidarietà al lavoratore coinvolto e a tutta la categoria, che ogni giorno opera in condizioni sempre più difficili, spesso in prima linea di fronte a situazioni di inciviltà e violenza crescente”, dichiara la consigliera comunale Caterina Meli (Solidarietà).







“Non mi stancherò mai di dirlo: dobbiamo ripartire dall’educazione, ma non solo a scuola. Anche la famiglia gioca un ruolo cruciale, perché è lì che si imparano per primi il rispetto delle regole, il valore del dialogo e la gestione dei conflitti. È fondamentale che i genitori parlino con i propri figli, li ascoltino e li guidino, affinché possano crescere con una coscienza civile e un senso di responsabilità”.





In questo clima di tensione, la consigliera Meli invita tutti gli operatori del trasporto pubblico a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine ogni episodio o atteggiamento che possa prefigurare situazioni di rischio. “Solo attraverso la collaborazione attiva tra istituzioni, lavoratori e cittadini – conclude – possiamo prevenire nuovi episodi di violenza e garantire sicurezza e dignità a chi svolge ogni giorno un servizio essenziale per la nostra comunità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.