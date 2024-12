“Don’t Worry Be Happy”, a Catania un evento speciale di solidarietà e inclusione. I giovani ospiti de “La casa di Toti” di Modica saranno cuochi, pizzaioli e camerieri per un giorno nella pizzeria “L’Evoluzione” di Catania. I ragazzi hanno partecipato ad alcuini incontri con il pizzaiolo Lele Scadurra per imparare “l’arte dei lievitati”. La serata sarà occasione per un momento di beneficenza percè il ricavato sarà interamente devoluto a “La Casa di Toti”, progetto residenziale e semiresidenziale per ragazzi speciali che gestiscono anche un B&B etico. “La casa di Toti” è stata voluta da una madre, Muni Sigona e ospitato in una splemndida villa signorile di fine Settecento.

L’evento speciale organizzato dalla pizzeria L’Evoluzione di Catania e dal pizzaiolo Lele Scandurra è in programma mnercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 20:00

Lele Scandurra, pizzaiolo evolutivo e anima de L’Evoluzione, ha già condiviso momenti significativi con i ragazzi, visitandoli a Modica per insegnare loro a realizzare la tradizionale pizzetta catanese. «Durante il nostro primo incontro – racconta Scandurra – abbiamo preparato insieme una pizzetta. Mi ha colpito la loro straordinaria capacità di apprendimento. La manualità non solo insegna, ma crea legami profondi: si lavora insieme, si mangia insieme».

La serata

Durante l’evento, alcuni ragazzi saranno impegnati in cucina, guidati da Scandurra e dal suo team, mentre altri cureranno il servizio in sala. «Il servizio potrebbe non essere perfetto – spiega Scandurra – e potreste dover aspettare un po’ di più. Ma la felicità di questa serata sarà contagiosa. Ogni pizza, ogni sorriso, ogni attesa contribuirà a costruire un pezzetto del loro sogno».

La serata sarà accompagnata dal motto “Don’t Worry Be Happy” (Non preoccuparti, sii felice) e da un esclusivo menu degustazione: “L’evoluzione della Margherita secondo Lele”.





Luogo: pizzeria l’Evoluzione, via Quintino Sella, 14, CATANIA, CATANIA, SICILIA

