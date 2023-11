Il Comitato Civico “Progetto Villa Tasca” esprime tutta la sua preoccupazione per le sorti del Plesso “Ettore Arculeo” di Palermo, uno dei simboli del Quartiere Villa Tasca: “La Scuola Ettore Arculeo è una tra le più importanti scuole dal punto di vista storico, rappresentando una tra le più antiche scuole della città di Palermo, ma – principalmente – rappresenta l’identità del nostro Quartiere: diverse generazioni sono passate attraverso le sue classi. Per questo motivo chiediamo chiarezza in merito alle sorti del plesso in questione”, dichiara il Presidente del Comitato, Andrea Oliveri.

I tagli prevedono l’accorpamento di tre istituti nella nostra zona, il Gramsci, la Ragusa Moleti e, appunto, l’Arculeo: “come Comitato – prosegue Oliveri – chiediamo che sia la scuola Ettore Arculeo ad accorpare le altre due scuole, salvandone così i locali e la storia che rappresentano, ed affinché venga tutelata l’identità storica del Quartiere, in quanto sta a cuore a tutti che questa struttura continui ad essere, come da sempre, una struttura scolastica attiva”.

Il Comitato, inoltre, chiede chiarezza circa il futuro non soltanto delle scuole in questione, ma anche di alunni e famiglie, affinché non venga recato alcun disagio: quale sarà il destino di queste scuole? Saranno accorpate in un nuovo complesso che le riunisce? E se si, dove sorgerà questo complesso? Il nostro Quartiere sarà ancora tutelato affinché le scuole restino presenti e non venga arrecato disagio – anzitutto – agli studenti? Come funzionerà il sistema degli accorpamenti?

A queste e a tante altre domande chiediamo risposte e sicurezze: ci facciamo portavoci della preoccupazione di tante famiglie del Quartiere, in bilico tra mille notizie poco chiare. Per questo, il Comitato Civico “Progetto Villa Tasca” chiede che sia fatta definitivamente chiarezza sul futuro della Ettore Arculeo in primis, così come degli altri istituti, affinché le famiglie abbiano risposte certe e non frammentarie o poco chiare.

Luogo: Scuola Elementare “Ettore Arculeo”, Via Vito Schifani, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.