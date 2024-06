Dalla figura di Maria di Nazareth, Madre del Signore a quella di Giuditta, simbolo di coraggio e fede nella Bibbia, dalla figura della regina di Saba, la donna che mise alla prova il re Salomone a quella di Santa Rosalia Sinibaldi, patrona di Palermo, il ruolo delle “Donne della Storia Sacra- Protagoniste oltre il tempo”, il fel rouge del convegno promosso ed organizzato dal Soroptimist Club di Palermo, presieduto da Giovanna Scelfo.

Appuntamento giovedì 6 giugno dalle 16,00 alle 18,30 alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ” S.Giovanni evangelista” ( Via Vittorio Emanuele, 463 Palermo) .

” Il Soroptimist Club di Palermo vuole porre l’accento sul ruolo delle donne nella Sacra Scrittura- dice la presidente Scelfo- quali esempi di dialogo e di dignità, attualizzando in chiave contemporanea le loro testimonianze di vita. Dal vissuto della singola donna di cui tratteremo alla dimensione collettiva per una riflessione più ampia su quel femminilie con non toglie, ma aggiunge valore nei diversi ambiti di vita e di lavoro della società del Terzo Millennio. Protagoniste oltre il tempo, le donne dell’Antico e Nuovo Testamento sono state capaci di ribellarsi al sopruso, di aver costruito con il loro esempio luminoso una via diversa alla violenza usando le armi dell’intelligenza, del coraggio, della sapienza.”

Al convegno, dopo i saluti di Giovanna Scelfo, presidente Soroptimist a cui seguiranno i saluti di Don Vito Impellizzeri, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, interverranno:

Maria Concetta Di Natale, Storica dell’ Arte dell’Università di Palermo con ” Santa Rosalia, patrona di Palermo”; Don Luca Crapanzano, docente di Antropologia Teologica della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia con ” Le donne e gli angeli del Vangelo; Maria Lo Presti, biblista, docente della Facoltà Teologica, con ” Giuditta e le altre”; Francesca Paola Massara, archeologa e storica dell’arte docente della Facoltà Teologica con “La regina di Saba. La sapienza e la croce”.Conclude: Giovanna Scelfo.

Seguirà la visita alla Mostra su Santa Rosalia, guidata dal co-curatore e Vicedirettore del Museo Diocesano di Palermo, Prof. Pierfrancesco Palazzotto. Il parroco della Cattedrale, Mons. Filippo Sarullo accoglierà i visitatori.

Luogo: Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ” S.Giovanni evangelista” , Via Vittorio Emanuele, 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/06/2024

Data Fine: 06/06/2024

Ora: 16:00

Artista: Soroptimist Club Palermo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.