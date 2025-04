Messina – Dalla solidarietà spontanea tra studenti nasce “ ”, un gruppo WhatsApp creato da Samuele Lombardo, studente dell’ultimo anno del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di Messina.

L’ iniziativa, lanciata lo scorso ottobre, ha l’obiettivo di offrire supporto immediato agli studenti in difficoltà, ansia o momenti di disagio, soprattutto durante gli spostamenti in città,come il ritorno a casa da lezione o dal tirocinio. Un obiettivo che si prefigge questa iniziativa è anche quella di rendere più aggiornati i partecipanti su eventuali situazioni potenzialmente critiche presenti in determinate zone, ciò con il fine ultimo di prevenzione.





Il funzionamento è semplice. Samuele spiega ” basta una semplice chiamata nel gruppo o un messaggio e chiunque potrà ricevere ascolto e aiuto da parte di colleghi volontari”.

Ad oggi, il gruppo conta oltre 700 partecipanti attivi, diventando una vera rete di mutuo aiuto. “SOS CHIAMATA nasce dal bisogno di sentirsi al sicuro e ascoltati.

“A volte basta una voce amica per fare la differenza”, aggiunge Lombardo, insegnante tecnico di karate (specialità kumite). Proprio grazie alla collaborazione con le associazioni studentesche Morgana e Orum, ha recentemente organizzato una giornata gratuita di autodifesa aperta a tutti gli studenti.





Attualmente candidato al Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica e al Consiglio del Dipartimento DIMED per le elezioni che si svolgeranno il 14 e 15 Maggio 2025 in presenza a Messina. Lombardo punta a portare questa visione centrata sulla persona anche all’interno degli organi istituzionali universitari.

Parallelamente, Lombardo è impegnato anche in attività di ricerca scientifica in ambito infermieristico e collabora come studente con BeNurse, una piattaforma nazionale dedicata alla valorizzazione e crescita professionale , con cui promuove contenuti formativi e divulgativi per studenti e giovani professionisti.





La sua attività però non finisce qui, perché Samuele è anche ambassador per GIMA e Cuffiette in Corsia, e gestisce insieme ad altri colleghi la pagina Instagram @unimhealth, community dedicata al supporto e alla divulgazione tra studenti delle professioni sanitarie e mediche, con oltre 1000 follower attivi.

In conclusione,si può affermare che l’iniziativa “SOS CHIAMATA” rappresenta un esempio concreto di come il senso di comunità e l’empatia possano tradursi in azioni semplici ma potenti, capaci di fare la differenza nella vita quotidiana degli studenti e non. Un modello di solidarietà che nasce dal basso e che dimostra come, anche nei contesti accademici, prendersi cura degli altri sia già una forma di cura professionale.

Luogo: MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.