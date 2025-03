Palermo 19 marzo 2025 – Lo sciopero dei rider di Palermo è stato sospeso. Da ieri alle 17 sono riprese le consegne dopo che una delegazione di lavoratori e i rappresentanti di NIdiL Cgil Palermo e Filt Cgil Palermo hanno incontrato l’azienda Glovo presso il “Glovo Center” di Palermo.

Poi un’assemblea per strada, in via Emerico Amari, con tutti i rider, per raccontare l’esito della riunione. All’unanimità i lavoratori hanno stabilito di sospendere lo sciopero e monitorare ciò che Glovo metterà in atto.

“Gli argomenti posti al tavolo – dichiarano il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone e la componente di segreteria Filt Cgil Palermo Olga Giunta –

sono stati quelli rivendicati in questo più di 7 giorni di sciopero a oltranza dai 1300 e piu Rider della sola piattaforma Glovo della città di Palermo”. “L’azienda – aggiungono Brugnone e Giubta – ha mostrato un’apertura nell’individuare e nel recepire le richieste dei lavoratori. Nel corso dei prossimi giorni, verranno intensificati i colloqui per evidenziare tutte le anomalie che i rider porteranno alla luce, nell’ottica di migliorare le proprie condizioni economiche e lavorative”.

Già l’8 e il 9 aprile, vi sarà un ulteriore incontro per effettuare un check sulle modifiche apportate ai vari bonus e alle richieste avanzate dai lavoratori.

“Sottolineiamo che l’azione di protesta dei rider, che ha portato a ben 7 giorni di sciopero, è sospesa ma non bloccata – specificano Francesco Brugnone e Olga Giunta- Verificheremo da qui ad un massimo di 14 giorni quali sono stati i risultati concreti rispetto a ciò che è stato richiesto. Rimane importante sottolineare che il movimento dei rider palermitani ha dato prova di essere unito, di avere un’unica linea e di aver creato per la prima volta un nuovo fenomeno di protesta per tutti quei lavoratori definiti ‘autonomi’”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.