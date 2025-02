Nasce in provincia di Palermo un’alleanza di esperti per il supporto alle imprese: strumenti innovativi per la crescita e lo sviluppo aziendale

In un contesto economico in continua evoluzione, caratterizzato da nuove dinamiche geopolitiche e opportunità di internazionalizzazione, nasce in Provincia di Palermo una rete di professionisti altamente qualificati per il supporto strategico alle imprese.



Il progetto riunisce lo Studio Professionale Squillaci & Ippolito con studio in Bagheria e il Gruppo Trua di Altavilla Milicia con l’obiettivo di offrire servizi di consulenza avanzata e strumenti innovativi per la crescita aziendale.



Nella compagine, PB-CARE si occuperà di affiancare le imprese per la definizione dei programmi di Ricerca e Sviluppo R&D

Growth Factors Program: la chiave per lo sviluppo imprenditoriale







Tra le iniziative di punta del gruppo, il Growth Factors Program (GFP) si distingue come un modello innovativo di consulenza strategica, che aiuta le imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi pubblici. Il GFP si basa su tre pilastri fondamentali:



Contributi a fondo perduto fino all’80%



Crediti d’imposta fino al 65%

Finanziamenti agevolati allo 0,46%, senza passare dai canali bancari tradizionali

Grazie a un’analisi approfondita, il team di esperti individua per ogni impresa fino a 20 misure di finanza agevolata, permettendo loro di mantenersi competitive a livello nazionale e internazionale.

Un quadro geopolitico in trasformazione: nuove opportunità per le imprese italiane



Lo scenario economico globale sta attraversando una fase di ridefinizione: i Paesi del BRICS stanno rafforzando la cooperazione economica, mentre negli Stati Uniti si assiste a un crescente protezionismo che potrebbe impattare le filiere produttive europee. In questo contesto, l’Italia consolida il suo ruolo strategico nel Mediterraneo con accordi energetici con Tunisia, Algeria e altri partner mediorientali. Il Piano Mattei e le misure del PNRR rappresentano strumenti fondamentali per le imprese italiane interessate all’internazionalizzazione.







Strategie di ottimizzazione fiscale per la tutela del patrimonio aziendale



Oltre alla crescita e allo sviluppo aziendale, il team di esperti offre competenze avanzate in Tax Planning. Attraverso strategie basate sul TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le imprese possono ridurre la tassazione sugli utili fino all’1,2% e abbattere il carico fiscale fino al 95%, garantendo una protezione efficace del patrimonio immobiliare.



Una presenza capillare per un supporto su tutto il territorio nazionale



Il gruppo opera in tutta Italia con sedi a Bagheria, Altavilla Milicia, Milano e Pordenone, garantendo alle imprese un supporto concreto e personalizzato.



Per maggiori informazioni: info@progettoefinanza.com

Foto 1 Franco Squillaci e Marcella Ippolito

Foto 2 Giuseppe Trua

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.