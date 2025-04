Il Parlamento della Legalità Internazionale si stringe in un abbraccio profondo, sincero e addolorato alle famiglie di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, tre giovani vite spezzate questa notte nella piazza di Monreale, in uno scenario di violenza insensata e crudele. Una tragedia che scuote le coscienze e lacera il cuore di una comunità intera.Dal luogo che ospita la sua sede, Monreale, il Parlamento della Legalità Internazionale alza forte e chiaro il suo grido di sdegno, di dolore, ma anche di impegno e responsabilità. Il presidente Nicolò Mannino e il vicepresidente Salvatore Sardisco esprimono con fermezza la loro vicinanza alle famiglie devastate dal lutto e ribadiscono, con voce spezzata dall’emozione ma salda nella determinazione, che la verità, la giustizia e la legalità devono trionfare.





«Non possiamo e non vogliamo accettare – dichiarano Mannino e Sardisco – che la nostra Monreale, culla di cultura, arte e spiritualità, venga offesa e devastata da atti di violenza che non appartengono alla sua storia più autentica. Oggi il nostro dolore si fa grido, si fa azione. La barbarie non può diventare normalità. Il sangue versato deve essere il seme di un riscatto collettivo. Monreale merita pace, non guerre di strada; merita vita, non morte».





Quanto avvenuto nella notte, in un contesto di festa e aggregazione, dimostra quanto il tessuto sociale sia fragile e quanto la cultura della legalità debba essere non solo proclamata, ma vissuta ogni giorno con gesti concreti. Il Parlamento della Legalità Internazionale rinnova il suo impegno a educare, a seminare speranza, a costruire ponti di dialogo e di rispetto, a ogni livello, a partire dai giovani, a partire dalle scuole.





Oggi Monreale piange, ma non deve arrendersi. Il nostro compito è più urgente che mai: spezzare la catena della violenza, estirpare la cultura dell’odio, restituire al nostro territorio il suo volto più vero, quello della dignità, della bellezza e dell’umanità.





A nome di tutti i membri del Parlamento della Legalità Internazionale, Mannino e Sardisco affermano: «Non ci fermeremo. Continueremo a essere sentinelle di luce in una terra che vuole vivere, che deve vivere. La legalità non è un’utopia, è l’unica via. E noi continueremo a percorrerla, con il coraggio della verità e con la forza della memoria di chi oggi non può più parlare, ma ci affida la sua voce spezzata».





Monreale non deve diventare il teatro della paura, ma la culla della rinascita. Ora più che mai, giustizia, verità e legalità siano il nostro grido comune.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.