Sono ventotto gli interventi destinati a migliorare e trasformare edifici pubblici in spazi per servizi socio-educativi e sociali dedicati ai minori, approvati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.

Tra questi, sette progetti sono stati ammessi con riserva. Il finanziamento complessivo supera i 20 milioni di euro, fondi stanziati nell’ambito del Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027.

L’investimento non copre solo la ristrutturazione, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione degli immobili, ma prevede anche l’acquisto di arredi e attrezzature, per rendere gli spazi pienamente operativi e accoglienti per bambini e ragazzi.

Un’opportunità per le aree più fragili

“Questi interventi costituiscono un’occasione cruciale per le nostre comunità – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – in particolare per le zone più svantaggiate. Si tratta di strutture che si trasformeranno in punti di riferimento per i nostri giovani, spazi dedicati alla crescita sociale, culturale ed educativa, capaci di promuovere la parità di genere e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica”.

I Comuni i cui progetti sono stati ammessi con riserva avranno 20 giorni di tempo per integrare la documentazione richiesta dal Dipartimento.

Le graduatorie complete degli ammessi e dei non ammessi sono consultabili a questo link.

