In attesa dell’ultima replica di stasera del musical Grease al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il promoter Ruggero Pegna ha confermato le tappe in Calabria e Sicilia della spettacolare “Van Gogh Cafè Opera Musical”, comunicando che da oggi al 2 dicembre è attiva la speciale “Promo Black Friday” con lo sconto del 25% su tutte le tipologie di biglietti, acquistabili online su ticketone.it e nei punti autorizzati. Lo straordinario spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, che trae ispirazione dalle opere e dalla vita del celebre pittore olandese, con effetti immersivi in 3D, sarà nei giorni 1 marzo alle ore 21 e 2 marzo alle ore 17 al Teatro Metropolitan di Catania, 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e, infine, 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, con l’organizzazione della Show Net di Ruggero Pegna.

Previste anche repliche integrali mattutine per le scuole, con inizio alle ore 10, per le quali è possibile prenotare esclusivamente telefonando allo 0968441888 oppure scrivendo alla mail info@ruggeropegna.it.

Prodotta dalla Mic International Company, nota per la grande Opera “La Divina Commedia” con musiche di Marco Frisina, “Van Gogh Cafè Opera Musical” è certamente uno degli spettacoli più belli mai messi in scena, capace di mettere insieme la musica di un’orchestrina dal vivo, il canto, la danza, fino ad emozionanti proiezioni ed effetti immersivi 3D che rendono le opere di Van Gogh vive e meravigliosamente coinvolgenti. In un’effervescente Parigi, artisti, letterati, studiosi, s’incontrano all’interno dei Café Chantant, centri di grande fermento culturale frequentati da grandi intellettuali e celebri artisti dell’epoca.

L’allestimento visivo, grazie alle animazioni 3d, fa vivere le opere di Vincent Van Gogh immergendo il pubblico e gli interpreti in un ambiente incredibile, dal forte impatto emozionale. “Van Gogh Café Opera Musical” è anche la storia di uomini e donne, parallele a quella del grande pittore olandese. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più noti parolieri e cantanti francesi, Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand. Prestigiose tutte le firme: testi e regia sono di Andrea Ortis, che è anche magnifico protagonista sulla scena, assistente alla regia Emma De Nola, arrangiamento musicale di Antonello Capuano, orchestrazioni di Francesco Coia, coreografie di Marco Bebbu, scene di Gabriele Moreschi, costumi di Marisa Vecchiarelli e Myriam Somma, sound designer è Francesco Iannotta, light-video Designer è Virginio Levrio. Produttrice esecutiva è Lara Carissimi.

“Van Gogh Café Opera Musical” è ambientato proprio all’interno di un Café Chantant, in cui si può anche assistere a spettacoli di musica, canto e ballo dal vivo e racconta la vita di Vincent Van Gogh secondo uno schema originalissimo e coinvolgente. Si basa sull’intensa corrispondenza tra lui e il fratello Theo Van Gogh: oltre 903 lettere, raccolte in un unico volume. Questo libro fa il suo ingresso nel café grazie all’antiquario M. Louis Philippe ed è proprio questo testo che contagia le anime dei protagonisti. Il linguaggio si sviluppa su diversi binari che, in maniera distinta ma connessa, portano alla luce l’animo di Van Gogh, la sua fiducia, i suoi tormenti, ma anche la sua smisurata capacità di amare e sognare. La presenza dell’orchestra dal vivo (chitarre, violino, pianoforte, musette, percussioni e contrabbasso) accompagna tutto il racconto e il gruppo di ballo si muove tra le corde suadenti del flamenco ed i ritmi espressivi della danza contemporanea.

“E’ uno spettacolo indescrivibile per la sua bellezza e genialità – afferma Pegna – gli sconti di questa Promo Black Friday sui serali e i matinée per le scuole sono ulteriori opportunità, affinché tutti possano assistere ad uno spettacolo davvero imperdibile!”. Per informazioni tel. 0968441888, www.ticketone.it, www.ruggeropegna.it, pagine web e social.

Luogo: Teatro Metropolitan di Catania

