Il comico e autore satirico Filippo Giardina dopo il successo che ha fatto registrare in Italia e in Europa torna in teatro con lo Stund Up comedy “La Banalità’ del bene”, che farà tappa al teatro al Massimo il 30 aprile prossimo.

Lo spettacolo, prodotto da Show Bees

in collaborazione con Talento, vede Giardina autore acuto e tagliente scavare nelle

contraddizioni del tempo attuale, trasformando l’ironia in strumento di indagine sociale.

Il titolo riprende – e ribalta – quello del celebre saggio di Hannah Arendt, anticipando fin da subito

l’intento dello stand-up comedian: affrontare la complessità dell’oggi con la forza della satira,

l’unico strumento possibile per non soccombere al paradosso del reale, senza rinunciare alla

leggerezza del riso. Il monologo è uno sguardo lucido e impietoso sul presente, un viaggio dentro le dissonanze di una civiltà che sembra aver smarrito il senso stesso della misura. Esplora un mondo in cui la violenza affascina più della pace, l’arroganza si traveste da consapevolezza e l’individualismo

maschera la solitudine. Con la sua consueta capacità di fondere pensiero e provocazione, Filippo

Giardina indaga l’infantilismo di una società occidentale che si illude di essere libera mentre resta prigioniera dei propri algoritmi e dei propri ego. Un mondo che grida per esistere, ma non ascolta; che predica il bene, ma non lo pratica.

Con il suo approccio inconfondibile, Giardina ride del tragico per farlo riconoscere, trasfigurando

la decadenza della realtà contemporanea in materia comica e riflessiva al contempo. Perché,

come sempre nella sua satira, la risata non consola: smaschera.

A far crescere l’attesa, è disponibile online gratuitamente, sul canale YouTube ufficiale di

Giardina, “CABARET” (https://youtu.be/OffiffQqr2o), il suo ultimo one man show dallo stile

coraggioso e trasgressivo, che tra il 2023 e il 2024 ha registrato sold-out in molte città italiane.

Di recente è stato realizzato il documentario “Behind the Joke – Filippo Giardina”, diretto da

Simone Trotta. Il film offre uno racconto intimo sulla vita e sulla carriera dello stand-up comedian

romano, attraverso l’esplorazione del suo percorso artistico e umano.

BIOGRAFIA | FILIPPO GIARDINA

Filippo Giardina è un comico e autore satirico. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up

comedy nei maggiori teatri italiani. Sentendo l’esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante

nel 2009 chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli

di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma Satiriasi.

Per la TV ha partecipato ed è stato autore di Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati

su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.

Nel 2020 il suo monologo Mosche Depresse è apparso come skit nell’album Scusate se esistiamo

del rapper Dani Faiv (Sony – Machete crew). Nel 2021 realizza il podcast Sesto Potere: indagine

sui social network. I suoi precedenti special di stand-up comedy caricati sul suo canale YouTube

collezionano oltre 3.5 milioni di views. Nel 2023 debutta con il suo undicesimo monologo satirico,

CABARET, che lo porta in tournée tra Italia e Europa, registrando il tutto esaurito in numerose

date.

Nel 2025 torna a collaborare con Dani Faiv firmando lo skit Zanzare Felici, sequel di Mosche

Depresse, incluso nell’ultimo album del rapper (Columbia Records -Sony Music Italy). Nello

stesso anno il regista Simone Trotta gli dedica il documentario Behind the Joke – Filippo Giardina,

presentato in anteprima a Berlino nella rassegna CinemAperitivo e successivamente proiettato in

diverse sale.

