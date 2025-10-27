Dopo lo straordinario successo e i sold out registrati nei teatri della Sicilia e di tutta Italia, con una tappa internazionale anche in Svizzera, a Basilea, il comico palermitano Roberto Lipari,ritorna in tour con il suo monologo “L’ultimo spettacolo”, scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato e prodotto e distribuito dalla Tramp Management, di Roberto e Nino Bonanno. Lipari sarà

in scena il 26 Novembre alle 21 a Brolo, il 7 dicembre, sempre alle 21, al Teatro “Al Massimo” di Palermo, il 18 dicembre al teatro Rosso di San Secondo, a Caltanissetta e il 21 e 22 febbraio a Milazzo, al teatro Trifiletti. Uno spettacolo che è un mix di verve comica, riflessione e sagacia artistica che trascina il pubblico in un travolgente viaggio in cui l’artista, con lucidità ed ironia,

si racconta con aneddoti inediti personali e non solo.

Il tour è realizzato in collaborazione con Corvo, l’azienda vinicola di Casteldaccia nata nel 1824, emblema dello stile di vita siciliano, che con Roberto condivide l’amore per la Sicilia e per la semplicità dello stare insieme quotidiano, che è l’essenza della vita.





Sinossi spettacolo

E se fosse veramente così? Per un comico la prima volta sul palco non si scorda mai, ma l’ultima? Sarà la più divertente? La più surreale? La più personale? Nasce così un monologo in cui Roberto conduce il pubblico in un esilarante viaggio introspettivo dove per la prima volta parla della sua vita, dei paradossi della sua quotidianità, dei dubbi e dei sogni. Non rinuncerà però a gettare uno sguardo sul suo mondo, sulla società e sulle generazioni. Segnerà così, passo dopo passo, risata dopo risata, riflessione dopo riflessione la strada che lo porterà a decidere se questo spettacolo debba essere veramente l’ultimo.









Biografia di Roberto Lipari

Nel 2016 supera i provini e le semifinali della Trasmissione “Eccezionale veramente”, su La7, approdando alla finale del 2 giugno. Finale vinta col massimo dei consensi dei quattro giudici (Pupi Avati, Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono e Paolo Ruffini). Per la stagione 2016/2017 entra nel cast dello show televisivo “Colorado Cafè” su Italia Uno. Nel 2017 torna, come co-conduttore, nel cast di Eccezionale veramente. Le sue interviste nel backstage ed i suoi monologhi a fine puntata sono la novità della seconda edizione del Talent show (in onda su La7). Nel 2019 entra, come inviato, nel cast del Tg satirico Striscia la notizia su Canale 5 e dal 2021, ad oggi, come conduttore insieme a Sergio Friscia. Nella stagione 2022 fa parte del cast dello show televisivo Zelig (su canale 5) e nella stagione 2023/2024 nel cast di Only Fun – Comico Show – programma televisivo in onda sul Nove. Per quanto riguarda il Cinema, nel 2019, esce il suo primo film (come autore e protagonista) “Tuttapposto”. E’ la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore, interpretato da Luca Zingaretti. Roberto, andando contro la sua famiglia, realizza un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto. Nel 2023 esce il suo secondo Film (in veste di attore protagonista, sceneggiatore e regista) “So tutto di te” con Leo Gullotta e Sergio Friscia.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.