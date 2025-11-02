L’artista palermitano Manfredi Di Liberto, attore noto per i suoi video virali su Facebook e TikTok con milioni di visualizzazioni, porta in scena lo spettacolo “Uno, Manfredi, centomila”, che debutta il 5 novembre prossimo nel cineteatro di Brolo, alle 21, e replicherà poi a Milazzo il 19 e 20 dicembre, alle 20.30, nel Teatro Trifiletti, e il 16-17-18 gennaio nel teatro Jolly di Palermo.



Lo spettacolo e’prodotto e distribuito dalla Tramp Management.

Con la sua consueta energia, alterna monologhi comici e trasformismi irresistibili, passando da un personaggio all’altro, anche a tempo di musica, con sorprendente agilità: dall’uomo alle prese con la tecnologia nemica agli sketch musicali dove interpreta pazienti, dottori e assistenti vocali improbabili. Tra una macchinetta dei preservativi super tecnologica e un clochard capace di far apparire cibo dal nulla, lo spettacolo regala comicità, ritmo e fantasia adatta a tutte le età.https://trampmanagement.com/prossimo-appuntamento-22-gennaio-palermo/

