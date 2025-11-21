Palermo 21 novembre 2025 – Domani sabato 22 novembre inizierà la vendita di abiti usati in buone condizioni per la campagna del coordinamento donne dello Spi Cgil Palermo “Un vestito solidale per le donne di Gaza” . L’esposizione si terrà sabato e domenica dalle 10.30 alle 18 presso l’Epyc di via Pignatelli Aragona, 42. Il ricavato sarà destinato all’ambulatorio ginecologica della clinica di Emergency ad Al Qarara, nella striscia di Gaza, nel governatorato di Khan Younis. La campagna di raccolta di abiti maschili e femminili, borse, cappotti e accessori è iniziata il 10 novembre scorso. I capi sono stati selezionati e scelti per l’esposizione e la vendita.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, si concluderà l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne. I prossimi appuntamenti per la vendita si terranno sabato 13 e domenica 14 dicembre; sabato 17 e domenica 18 gennaio; sabato 14 e domenica 15 febbraio e, infine, sabato 7 e domenica 8 marzo. Con la prima raccolta per la serie “Un vestito solidale” , la somma è stata donata all’associazione Millecolori onlus, per dare una risposta concreta alle donne in fuga da contesti di violenza.

“L’iniziativa è nata un anno fa con lo scopo di finanziare, con il ricavato, associazioni che tutelano le donne – dichiarano la segretaria Spi Cgil Palermo Marisa Cuccì e la responsabile del coordinamento donne Spi Cgil Palermo Francesca Chiarello Chinnici – Quest’anno invieremo i fondi attraverso Emergency alle donne e alle ragazze di Gaza che stanno attraversando una crisi umanitaria insostenibile e stanno facendo i conti con il bilancio di un conflitto che ha azzerato migliaia di vite umane, tra cui tantissime madri, bambini, lasciando le famiglie devastate. Un gesto che si aggiunge alle tante iniziative concrete di raccolta fondi per l’invio di aiuti umanitari in Palestina e il supporto a progetti gestiti da associazioni locali di donne”. “Il progetto, l’anno scorso ha riscosso grande successo – aggiungono Cuccì e Chiarello – E grazie alla solidarietà dei tanti che hanno partecipato donando un capo d’abbigliamento, abbiamo raccolto la somma di 3 mila euro, che è stata donata all’associazione Millecolori Onlus, per dare una risposta concreta alle donne che fuggono da situazioni familiari di violenza, anche per la consapevolezza che i finanziamenti pubblici per le associazioni del settore sono inadeguati. Con questa iniziativa ribadiamo la posizione dello Spi e del coordinamento donne, contro ogni forma di violenza sulle donne”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.