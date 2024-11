Palermo 6 novembre 2024 – E’ in corso la campagna “un vestito solidale” dello Spi Cgil Palermo, che si concluderà con l’esposizione di abiti e accessori donati negli stand che saranno allestiti al centro Epyc il 22 e il 23 novembre. Il ricavato andrà a sostegno di associazioni contro la violenza sulle donne.



Il materiale, abiti, accessori e abbigliamento in generale, in buone condizioni, può essere portato direttamente nelle sedi dello Spi Cgil Palermo, in via Roma 72 e allo Spi Cgil Sicilia, in via Cavour 106, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Oppure alla Cgil Sicilia, in via Bernabei, 22, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 o all’Anpi, in via Libertà 47, il giovedì, dalle 16 alle 19.



La merce offerta sarà selezionata e valutata, per stabilire un costo, e i capi saranno esposti divisi per misura e genere.



“Lo scopo del progetto è finanziare, con il ricavato delle offerte ricevute, associazioni che tutelano le donne che fuggono da situazioni familiari di violenza e che non ricevono finanziamento pubblici o ne ricevono in modo inadeguato rispetto alle esigenze, sempre crescenti e sempre meno sostenute – dichiarano Marisa Cuccì, della segreteria Spi Cgil Palermo e Francesca Chiarello Chinnici, responsabile coordinamento donne Spi Cgil Palermo – Con questa iniziativa ribadiamo la posizione dello Spi e del coordinamento donne, schierati contro ogni forma di violenza sulle donne. Per dare concretezza a questa scelta, il primo obiettivo è quello di aiutare le donne a vivere senza paura in luoghi protetti, per raggiungere una piena indipendenza. E indispensabili sono adeguate risorse economiche perché ciò si realizzi”.



Il giorno 13 ci sarà la prima selezione del materiale donato. La raccolta prosegue fino giorno prima dell’esposizione.



