Si è conclusa la seconda tappa del secondo campionato regionale di judo Fisdir. Le gare si sono tenute al Palaoreto e sono state organizzate dalla Ling di Bagheria, capitanata dal maestro Enzo Di Liberto. Prima della gara ufficiale sono stati coinvolti gli atleti piccini e adulti che hanno dimostrato le loro abilità nel judo e hanno messo in evidenza gli aspetti principali della disciplina. Gli atleti che hanno partecipato alla gara hanno dimostrato di essere cresciuti sotto l’aspetto judoistico e agonistico. Particolarmente interessante la categoria meno 73 chilogrammi C21 che ha visto protagonisti l’atleta Placido Romeo della Conca d’Oro e Salvatore Consentino della Ling di Bagheria.





Ha avuto la meglio il palermitano di Conca d’Oro, dopo un avvincente duello. Nella categoria 90 chilogrammi si è imposto il liparese Salvatore Puglisi contro due atleti della Conca d’Oro, Matteo Fernandez che è arrivato secondo e Michele Mastrilli terzo. “Anche nel settore promozionale – spiega il tecnico nazionale e regionale Fisdir Sicilia di judo, Giosuè Giglio – si evidenzia un aumento dei numeri. Molti bambini si sono avvicinati alla nostra disciplina. Questo è il frutto del grande lavoro di promozione e avviamento allo sport della Fisdir” Prossimo appuntamento 25 maggio al PalaMangano per la terza e ultima tappa del campionato regionale Fisdir di judo.





Seguono risultati e classifica

2° CAMPIONATO REGIONALE DI JUDO

Cat. Maschile -55 kg C21:

1° Zarbo Gabriele – APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -60 kg C21:

1° Migliore Davide – ASD Special Boys

2° Gliubizzi Francesco – ASD SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -66 kg C21:

1° Muratore Andrea – ASD SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -73 kg C21:

1° Romeo Placido – SSD Conca d’Oro

2° Consentino Salvatore – APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -52 kg C21:

1° Caravello Gabriella – APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -52 kg Agonisti Open:

1° Pollino Bruna – ASD Judo Club Messina ‘93

Cat. Femminile -63 kg Agonisti Open:

1° Catarro Arianna – ASD Judo Club Messina ‘93

Cat. Maschile -60 kg Agonisti Open:

1° Alfeo Gaspare Gabriele – APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -66 kg Agonisti Open:

1° Dolce Fausto – SSD Conca d’Oro

2° Lo Dolce Luca – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -90 kg Agonisti Open:

1° Puglisi Salvatore – ASD SporT21 Sicilia

2° Fernandez Matteo – SSD Conca d’Oro

3° Mastrilli Michele – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -90 kg Agonisti Open:

1° Ribaudo Giuseppe – SSD Conca d’Oro

2° Ruggirello Kevin – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -42 kg Promozionale:

1° Bianchi Andrea Francesco – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -46 kg Promozionale:

1° Garofalo Emanuele – SSD Conca d’Oro

2° Buttitta Kristian – APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -50 kg Promozionale:

1° Carollo Diego – SSD Conca d’Oro

2° La Rosa Giulio – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -66 kg Promozionale:

1° Pinto Emanuel – SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -81 kg Promozionale:

1° Andò Marco – APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -42 kg Promozionale:

1° Giordano Greta – SSD Conca d’Oro

Cat. Femminile -50 kg Promozionale:

1° Andò Agnese Sonia – APD Pier Enrico Ling

Classifica società sportive (2° tappa):

1° SSD Conca d’Oro – 66 punti

2° APD Pier Enrico Ling – 41 punti

3° ASD SporT21 Sicilia – 28 punti

4° ASD Judo Club Messina ’93 – 20 punti

5° ASD Special Boys – 10 punti

Classifica parziale società sportive (cumulo 1° e 2° tappa):

1° SSD Conca d’Oro – 140 punti

2° APD Pier Enrico Ling – 83 punti

3° ASD SporT21 Sicilia – 53 punti

4° ASD Judo Club Messina 93 – 40 punti

5° ASD Special Boys – 20 punti





CALCIO A 5

In testa alla classifica del campionato di calcio a 5 Fisdir c’è la società di Piazza Armerina, a pari punti con la squadra augustana. Buone le prestazioni del Sottomarino in entrambe le gare e prima vittoria, al fotofinish, per l’Asd Vita Nova. Decisive le gare dell’ultima giornata che si terranno a Palermo nel mese di ottobre.





Seguono risultati e classifica

CALENDARIO CAMPIONATO DI CALCIO A 5 2025

CALTANISSETTA 18/1/2025

SOTTOMARINO – MIMI’ RODOLICO 2-5

NUOVA AUGUSTA – DISABILI EREI 7-3

SOTTOMARINO – NUOVA AUGUSTA 3-9

DISABILI EREI – VITA NOVA 8-0

PORTO EMPEDOCLE 9/3/2025

MIMI’ RODOLICO – NUOVA AUGUSTA 4-13

VITA NOVA – SOTTOMARINO 2-3

SOTTOMARINO – DISABILI EREI 0-8

VITA NOVA – MIMI’ RODOLICO 2-8

MIMI’ RODOLICO – DISABILI EREI 3-11

NUOVA AUGUSTA – VITA NOVA 6-0

PIAZZA ARMERINA 12/4/2025

SOTTOMARINO – MIMI’ RODOLICO 7-5

NUOVA AUGUSTA – DISABILI EREI 4-10

SOTTOMARINO – NUOVA AUGUSTA 0-6

DISABILI EREI – VITA NOVA 14-4

VITA NOVA – MIMI’ RODOLICO 7-6

PALERMO 12/10/2025

MIMI’ RODOLICO – DISABILI EREI

NUOVA AUGUSTA – VITA NOVA

MIMI’ RODOLICO – NUOVA AUGUSTA

VITA NOVA – SOTTOMARINO

SOTTOMARINO – DISABILI EREI

Random Futsal Under 12

CLASSIFICA

NUOVA AUGUSTA 15

DISABILI EREI 15

MIMI’ RODOLICO 6

SOTTOMARINO 6

VITA NOVA 3





Luogo: PalaOreto, via Santa Maria di Gesù , 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.