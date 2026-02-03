Dal 23 maggio al 5 giugno, Pantelleria si trasforma nella meta ideale per gli amanti dello sport con SportXEvent 2026, l’evento che unisce adrenalina, relax e scoperta del territorio. Due settimane di attività dedicate sia agli sportivi professionisti sia agli amatori, con opportunità per tutta la famiglia e momenti di vacanza tra i paesaggi unici dell’isola.

SportXEvent e partner

SportXEvent 2026 è organizzato da SportXEvent A.S.D. e supportato anche quest’anno dal Comune di Pantelleria, che conferma il proprio impegno nel promuovere il turismo sull’isola tramite lo sport, valorizzando le eccellenze locali.

L’evento offre infatti l’occasione di esplorare Pantelleria e scoprire le sue rinomate specialità culinarie.





Il programma dell’evento

Nel corso delle due settimane, SportXEvent propone un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere atleti esperti, sportivi amatoriali e appassionati di outdoor.

Il 23 maggio si apre con il Trail Running, aperto a tutti coloro che desiderano mettersi alla prova con due diversi percorsi. Il giorno successivo, il 24 maggio si terrà la gara ufficiale di Triathlon categoria Sprint, organizzata in collaborazione con la FITRI e inserita nel calendario nazionale delle competizioni.

Dal 25 maggio al 5 giugno sarà protagonista il Gravel cicloturistico, un’esperienza aperta a tutti con partenza collettiva, percorsi prestabiliti e tappe nei ristoranti locali, per scoprire l’isola pedalando in compagnia.

Le due ruote saranno protagoniste per entrambe le settimane anche con l’Urban Cross e una Gran Fondo di Mountain Bike. L’Urban Cross è disciplina emergente che fonde elementi di mountain bike con scenari urbani, per cui sono previsti corsi per imparare e una gara il 30 maggio. Mentre la Gran Fondo di Mountain Bike è prevista per il 31 maggio.





Il programma include anche momenti dedicati al benessere con le sessioni di Yoga guidate da Francesca Senette, insegnante di Hatha Yoga, in programma dal 26 al 28 maggio e dal 3 al 5 giugno in cui ci saranno incontri mattutini di risveglio muscolare, ideali come preparazione all’attività sportiva, affiancati da masterclass pomeridiane della durata di un’ora.

Dal 29 al 31 maggio Pantelleria ospiterà la terza tappa del Campionato Italiano di Wing Foil, competizione ufficiale organizzata con la FIV e riservata a professionisti, inserita nei circuiti nazionali. Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina spettacolare, dal 25 al 28 maggio saranno previste anche sessioni aperte al pubblico per conoscere e provare questo sport.

Lunedì 1° giugno sarà una giornata particolarmente intensa, con la Gran Fondo di Mountain Bike, gara agonistica aperta a tutti, e la suggestiva Notturna su strada di 50 km, in partenza al tramonto, pensata per chi desidera vivere un’esperienza sportiva immersa nella natura e nei paesaggi unici dell’isola.





Sport, natura e scoperta del territorio

SportXEvent è un’occasione unica per fare sport e vivere Pantelleria in modo autentico, tra percorsi mozzafiato, mare cristallino, venti e paesaggi che rendono l’isola una meta unica nel Mediterraneo. Dalla sfida dei professionisti o prima esperienza degli amatori all’esplorazione dei sapori locali, ogni momento è pensato per regalare emozioni indimenticabili.

Per maggiori informazioni sul programma completo, sulle iscrizioni e sulle esperienze offerte, visita www.sportxevent.com e segui le pagine ufficiali su Facebook e Instagram.

Luogo: PANTELLERIA, TRAPANI, SICILIA

