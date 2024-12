È stata presentata oggi, nell’ex Cinema fiamma, oggi Body Studio, la 44ª edizione del Paladino d’Oro SportFilm Festival, il più antico festival di cinema sportivo del mondo,



che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore allo Sport, Tiurismo e Spettacolo del Comune di palermo, Alessandro Anello, del Presidente del Festival, Roberto Marco Oddo, della Direttrice artistica Stefania Tschantret, di a Beppe Virzi’, Presidente FMSI (federazione medico sportiva) di Palermo e coordinatore Formazione FMSI Sicilia e Giovanni Caramazza, Coordinatore Regionale Scuola. La rassegna di cinema sportivo, ideata da Vito Maggio, fino al 15 dicembre prossimo, vedrà in lizza per il Paladino d’oro 68 film finalisti provenienti da 35 nazioni e per tutta la settimana le proiezioni dei film saranno gratuiti, presso il Cinema De seta ai Cantieri Culturali.

Tra i film in concorso nelle diverse categorie previste “3 giorni per cambiare di Stefano Fozzi e ancora “Adesso Vinco Io” di S.H.Paragnani/Paolo Geremei, “Sempre per sempre” di Mario Maellaro e l’anteprima mondiale “Mundije” di Fatmir Ilir Bardhoci. Grande attesa anche per il film

Diegos Legacy che racconta la vittoria del terzo scudetto del Napoli e vedrà protagonista Maradona e, in occasione della serata di gala sul teatro del Politeama sorvolerà un drone con la sagoma di

del Pibe de Oro.

Tanti gli attori che riceveranno l’ambita statuetta del Paladino d’Orio: Luca Barbareschi Paolo Genovese, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Ester Pantano, Paolo Licata, Marianna Di Martino, Marco De Marchi, e ancora Alessandro Lucarelli, Sergio Vespertino, e lo scrittore Gaetano Basile.

La cerimonia di gala della kermesse, che ha già fatto registrare il sold out e ha il patrocinio della presidenza della Regione siciliana, dell’assessorato Regionale al Turismo, Sport Spettacolo e della presidenza dell’assemblea Regionale Siciliana, si terrà il 15 dicembre prossimo nel teatro Politeama, alle 20,30, e sarà presentata da Roberto Marco Oddo e dalla giornalista Nadia La Malfa. Questa la cinquina dei film in lizza perla categoria “Best Sport Film”:“EFC” regia Jaze Bordeaux Canada “ Blow by blow” regia Emilio Ruiz Barrachina Spagna “Mundije” regia Fatmir Ilir Bardhoci USA “Swing bout” regia Maurice O’Carrol Irlanda “The Short game” regia Frank Sanza USA. Sabato 14, alle 10, alla Body Studio Fiamma, è prevista una tavola rotonda aperta a medici e tecnici dello sport, per discutere dell’efficacia dell attività motoria nella prevenzione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.