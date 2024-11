Tutto pronto per l’evento dell’anno: “Sposami”, che torna in grande stile, con la sua “Urban Edition” dal 15 al 17 novembre 2024 nel cuore di Catania a NÜ Doganae – Levante.

L’evento sarà inaugurato Venerdì 15 novembre, alle ore 17, a NÜ Doganae – Levante.

Un happening imperdibile per organizzare eventi glamour, un nuovo format esclusivo, che unisce l’eleganza alla modernità, trasformando la storica manifestazione in un’esperienza immersiva e performativa. Un’esperienza urbana e conviviale, un nuovo modo di vivere la pianificazione del matrimonio e degli eventi, in un’atmosfera metropolita che celebra il ritorno alla città. Negli eleganti salotti di Nu Doganae, ogni spazio espositivo è progettato, in suite, per invitare alla scoperta di nuove idee e soluzioni per i propri eventi, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e al gusto senza tempo.

Tra aperitivi, sfilate, performance e presentazioni delle nuove tendenze di settore, Sposami Urban Edition è un evento pensato per un target specifico: gli sposi del 2025, per lo più Millennials o della Gen Z, o ancora per coppie adulte con le idee chiare, alla ricerca di consulenti e imprenditori specializzati per un confronto diretto e rilassato, con l’obiettivo di organizzare una festa raffinata e ultra-trendy. Un’utenza per

cui il proprio grande momento ha spesso un irrinunciabile aspetto social. E anche su questo Sposami punta a fare tendenza, con tre giorni di festa che siano, non solo instagrammabili, ma ricchi di ispirazione. Un concept industrial e metropolitano. Una visione immersiva rappresentata anche dal grande muro a led che racconterà le aziende espositrici, gli eventi e le tendenze per ispirare i visitatori, insieme alle sfilate e agli eventi serali extra organizzati da NÜ Doganae per Sposami.

Non solo matrimoni. Nella tre giorni a NÜ Doganae – Levante, ampio spazio sarà dedicato ai giovanissimi per poter organizzare una festa super glamour o un evento speciale. 18esimo – Urban Edition – con il suo “giardino delle feste” accoglierà le ragazze e i ragazzi che sognano il compleanno perfetto, ma anche coloro che devono organizzare un evento speciale (laurea, festa di 40° o 50°), un contenitore di idee originali e creative dove immaginare e programmare un party da sogno con la consulenza dei migliori top player del settore: in spiaggia, in casa, in piscina, in disco o immersi nella natura, con il dj set o a guardare le stelle. “L’outfit ideale? è glamour, sexy, bon ton o chic” – ha aggiunto Barbara Mirabella – “da scegliere con i nostri partner il dress code a tema e il file rouge del party dei sogni”.

Con le autorevoli Media Partnership di White Magazine e Living in the city, sarà possibile visitare Sposami e 18esimo Urban Edition, venerdì 15 novembre 2024, dalle ore 16.00 alle 21.00, sabato 16 e domenica 17, dalle ore 10.00 alle 21.00.

