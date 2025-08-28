La macchina organizzativa di “Sposinlove” è già a lavoro per offrire un’edizione sempre più ricca di spunti e tendenze dal mondo wedding. Dal 13 al 16 novembre ritorna, infatti, l’attesissimo e unico appuntamento imperdibile del Sud Italia, organizzato da EuroFiere, azienda leader in Sicilia e tra le prime in Italia nel panorama fieristico. Ad ospitare la wedding experience sarà ancora una volta il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (Ct).

Sposinlove da ben 13 anni realizza i sogni di tanti sposi supportandoli nell’organizzazione del loro matrimonio da favola. Anche per questa 14^ edizione “Sposinlove” metterà a disposizione di quanti sono alle prese con l’organizzazione di un “giorno del sì” perfetto, le eccellenze del settore selezionate dal presidente di Eurofiere, Alessandro Lanzafame.





Il calendario sarà ricco di appuntamenti tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi. Presenti importanti professionisti per la scelta dell’abito da sposa e sposo, degli accessori, delle bomboniere, dei fotografi, degli allestimenti e scenografie floreali, dei viaggi di nozze di diverse tipologie. E l’appuntamento tanto atteso rimane sempre quello con le sfilate: noti brand presenteranno in anteprima le collezioni Sposa e Sposo 2026, per proporre i trend e i must have della prossima stagione direttamente dai protagonisti del bridal.

Un’esperienza immersiva e trasversale che è pronta, anche quest’anno a lasciare il segno nell’universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal.





Per questa nuova edizione l’organizzazione sta preparando tante straordinarie sorprese. “In occasione dell’inaugurazione, il 13 novembre -anticipa Alessandro Lanzafame- estrarremo la fortunata vincitrice tra le donne che verranno a visitare il salone a cui andrà un meraviglioso regalo che sarà svelato ad apertura dell’evento. Si tratta di una sorpresa speciale che, siamo sicuri, renderà felice una delle future spose.”

Inoltre, il venerdì si conferma l’appuntamento con l’Academy della Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio con la finale dell’anno accademico sul tema trucco sposa durante la quale si sveleranno le tendenze make-up del 2026.

Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

