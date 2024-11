Anche per la terza giornata, grandi numeri per Sposinlove. In tanti tra coppie. famiglie e curiosi, si sono dati appuntamento al centro espositivo SiciliaFiera di Misterbianco per conoscere le ultime tendenze del wedding. Ieri, sabato 2 novembre, spazio alla moda con le collezioni 2025 dei brand iconici del settore: da Milena Sposa ad Amelia Casablanca, da Andrea Versali a Ergas, da Atelier Luccia a Dama Spose & Atelier Cutuli. Pizzi, merletti, abiti ampi e scollature più o meno discrete.

E proprio durante la sfilata di Versali, un inatteso fuori programma: uno dei modelli ha chiesto la mano alla fidanzata inginocchiandosi come tradizione vuole. Lui Andrea Mazzaglia, 38 anni, lei Roberta Rodelli, 31 anni, coroneranno il loro sogno d’amore dopo due anni e mezzo di fidanzamento. “Mi è sembrato romantico chiederle la mano in un’occasione come quella di oggi -spiega il futuro sposo-. Così a fine sfilata ho deciso di portarla in passerella con me per darle l’anello”.E lei ha accettato con un convinto sì, sotto lo sguardo divertito del pubblico, degli organizzatori, e del testimonial Versali Luca Onestini, modello e personaggio televisivo. “Sono testimonial di un brand incredibile -ha spiegato Onestini- e sono contento perché credo nei valori del matrimonio. Un giorno succederà anche a me, ne sono convinto. Sogno un matrimonio molto intimo, con pochi invitati e magari da festeggiare in spiaggia”.

La collezione Primavera/Estate 2025 di Andrea Versali è stata un tributo all’incanto di Capri, un omaggio alle tonalità azzurre dell’isola, che si mescolano ai colori pastello. Le linee asciutte, pregiati i tessuti. “Tutti i brand hanno portato in passerella capi di grande qualità – spiega Alessandro Lanzafame, presidente Eurofiere e organizzatore di Sposinlove-. Hanno sfilato varie proposte che incontrano i più vari gusti e le esigenze di quanti stanno pensando già al giorno delle nozze. E siamo felici di avere assistito a una proposta di matrimonio proprio in un contesto come Sposinlove”.

Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

