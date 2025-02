SSML Palermo, Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici di Palermo, con quasi 40 anni di esperienza e punto di riferimento della Sicilia per il mondo della formazione linguistica annuncia il passaggio a Ciels Campus (www.ciels.it) per accrescere ulteriormente le opportunità di studio e formazione di studenti e studentesse, arricchendo l’offerta formativa con nuovi indirizzi di specializzazione professionale.

Fondata 38 anni fa, SSML Palermo è stata la prima e unica scuola universitaria specializzata nell’ambito linguistico in Sicilia, giocando un ruolo cruciale nella formazione di professionisti altamente qualificati nella mediazione interculturale. Grazie alle competenze apprese frequentando l’Istituto, molti giovani hanno trovato spazio in grandi aziende e gruppi internazionali. Tra loro, Adriano Schilleci, oggi interprete in Rai, oppure Salvatore Adragna, project manager in Amazon, o ancora, Gloria Lauritano, responsabile dell’ufficio stampa di Netatmo.





Doppia Specializzazione Accademica

Il passaggio a Ciels Campus rappresenta un’evoluzione in continuità con l’offerta formativa di entrambi gli istituti, che si uniscono per rafforzarsi reciprocamente. L’obiettivo è garantire ai giovani una laurea altamente spendibile nel mercato del lavoro, sia a livello nazionale che internazionale.

A seguito della collaborazione tra le due realtà, infatti, l’offerta formativa di SSML Palermo, originariamente focalizzata esclusivamente sulla mediazione linguistica con indirizzo marketing, si arricchisce di nuovi corsi nell’ambito della criminologia, del business, della diplomazia e del turismo, permettendo così agli studenti di sviluppare sia competenze linguistiche sia professionali, insieme allo studio di lingue occidentali e afro-asiatiche. Ogni studente avrà quindi la possibilità di includere nel proprio percorso formativo, oltre allo studio di due lingue straniere, una ulteriore specializzazione a scelta, da seguire per l’intero triennio, rendendo così il proprio profilo professionale più attrattivo e più spendibile nel mercato del lavoro.

Inoltre, i giovani avranno l’opportunità di viaggiare studiando attraverso il progetto Erasmus+ in oltre 65 destinazioni, oltre che la possibilità di trascorrere uno o più semestri in una delle altre sedi di Ciels Campus tra Padova, Brescia e Bologna, esplorando così differenti regioni d’Italia. Allo studente pertanto, concedendo l’opportunità di formarsi anche in una università del Gruppo CIELS potrà arricchire il proprio curriculum professionale con nuove iniziative formative, solide competenze e indimenticabili esperienze.





“Le nuove dinamiche del mondo del lavoro richiedono nuove strategie e la necessità di far parte sempre più di sistemi complessi per continuare ad offrire ai giovani nuove opportunità di tirocinio in Italia e all’estero. Ciels Campus rappresenta per SSML Palermo un trampolino di lancio, un’occasione di crescita e l’ampliamento delle opportunità di formazione e i relativi sbocchi professionali per i giovani siciliani e non solo.” – commenta Antonio Serra, coordinatore didattico dell’istituto di Palermo.

Aggiunge il direttore di Ciels Campus, Prof. Simone Borile – “L’obiettivo è formare professionisti con una solida preparazione e con competenze a livello internazionale: per questo motivo, un aspetto su cui puntiamo molto è la mobilità sia a livello nazionale che fuori confine. Gli studenti e le studentesse avranno infatti la possibilità di seguire percorsi formativi, seminari e altre opportunità accademiche in Italia e all’estero, ma anche di trascorrere periodi di studio e di tirocinio presso una delle sedi CIELS in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o all’estero.”





SSML Palermo e Ciels Campus Roadshow

SSML Palermo e Ciels Campus hanno organizzato un Roadshow nel mese di marzo, dall’11 al 14, in alcune delle principali città dell’isola, che consentirà ai giovani siciliani di scoprire da vicino la nuova proposta formativa e di incontrare docenti e orientatori, con i quali approfondire le novità e le opportunità offerte.

Le tappe del tour coinvolgeranno Catania (Martedì 11 Marzo), Agrigento (Mercoledì 12 Marzo), Trapani (Giovedì 13 Marzo) e infine Palermo (Venerdì 14).

