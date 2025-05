«Accogliamo con entusiasmo la notizia del finanziamento della regione siciliana di 300 milioni di euro, che si aggiunge ai 2 miliardi di euro già stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMT) guidato dal Ministro Adolfo Urso a sostegno della ST Microelectronics». È questo il commento del vice segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo.

«Desideriamo esprime il nostro plauso – continua Mazzeo – all’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo ed a tutta la giunta Schifani per l’impegno profuso e la vicinanza dimostrata nei confronti di un progetto cruciale per lo sviluppo tecnologico, produttivo e occupazionale del territorio siciliano. Non ricordiamo, nella storia recente, un investimento regionale di tale portata, soprattutto destinato a un’azienda privata».

«È importante sottolineare – afferma – Mazzeo che questi risultati sono stati sono stati ottenuti anche grazie alla mobilitazione dei lavoratori. La manifestazione dello scorso 18 marzo, che ha visto la partecipazione di circa 500 lavoratori davanti alla Presidenza della Regione Siciliana, ha evidenziato l’importanza della pressione esercitata dal sindacato e dai lavoratori stessi. Un plauso particolare va ai lavoratori, che con il loro impegno, coordinati dalle organizzazioni sindacali, hanno contribuito a sensibilizzare la politica sull’importanza di questo progetto e sulla necessità di tutelare il futuro occupazionale e produttivo di ST Microelectronics».

«Come organizzazione sindacale – conclude Mazzeo – chiediamo che i finanziamenti, sia regionali che ministeriali, siano monitorati e utilizzati nel miglior modo possibile, con attenzione non solo allo sviluppo industriale, ma anche alla piena inclusione dei lavoratori nel progetto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, a essere parte attiva nei tavoli di confronto, sia regionali che ministeriali, per rappresentare al meglio le esigenze dei lavoratori e del territorio».





