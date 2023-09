“Nessun confronto, nessuna apertura. Anche di fronte al presidio permanente dei lavoratori esclusi il management dell’IRCSS Piemonte Neurolesi ha scelto di tirare dritto per la sua strada, svilendo il lavoro svolto dal sindacato e mortificando le speranze dei lavoratori.” Durissima la presa di posizione del segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri dopo la notizia dell’invio delle PEC per la contrattualizzazione ai tredici lavoratori precari OSS COVID stabilizzati. “Un fatto gravissimo se si considera che tra i vincitori ci sarebbero lavoratori che non hanno mai partecipato ad alcuna selezione. Un’ingiustizia – aggiunge la Bicchieri – che si è consumata sotto gli occhi di tutti, forze politiche e sociali comprese.” “A questo punto – prosegue la Bicchieri – non ci resta che ricorrere ai nostri legali per le posizioni illegittime ed il comportamento antisindacale. Non ci fermeremo fino a quando l’ultimo lavoratore non sarà stabilizzato. Ovviamente – conclude il segretario generale della CISL FP Messina – porteremo tutti gli atti in Procura e rinnoveremo la richiesta di incontro all’assessore Volo. La politica deve assumersi le sue responsabilità. “

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.