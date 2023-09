L’estro eclettico e innovativo di Stamani torna a risplendere in “No Love” (Key Records/Altafonte), il suo nuovo singolo. Dopo il trionfale successo de “La Garra“, la giovane promessa del rap tricolore riconferma la versatilità della sua cifra stilistica con un brano che esplora il delicato equilibrio tra amore e odio, speranza e delusione; una testimonianza di rime e flow sul suo approccio unico alla musica, volto alla condivisione delle esperienze umane.

Un viaggio intimo nel labirinto delle emozioni, un fiume in piena di riflessioni e sentimenti che penetra l’anima dell’artista e quella di chi lo ascolta, un mix coinvolgente espresso egregiamente da immagini evocative e incastri pungenti, prospettive e assaggi di vita vissuta che offrono una visione cruda, quanto sincera, dei rapporti interpersonali e del bisogno innato di autenticità e accettazione.

Le liriche, scelte con cura e maestria, catturano tra pause e parole l’ambivalenza dell’amore, la struggente verità della delusione e quella dolce speranza che con costanza e tenacia persiste, nonostante i traumi e le ferite scalfiti sul cuore.

Sin dalla strofa di aperura, Stamani imprime sul beat una visione scettica del concetto di destino, enfatizzando l’importanza di afferrare e far proprio tutto ciò che si può toccare, che si può comprendere direttamente, attraverso situazioni e vicissitudini personali. L’intensità delle emozioni, viene abilmente dipinta e racchiusa in metafore altamente suggestive, come l’analogia con le «lacrime da Giorgi», che crea istantaneamente uno straordinario contrasto di sensazioni, esortando l’ascoltatore ad osservare al di là del semplice colpo d’occhio, a guardare oltre l’illusione, fuori dagli schemi di una realtà apparente, focalizzandosi sulla tangibilità del proprio quotidiano.

Traslati di battiti universali che assumono le sembianze di «farfalle dentro al corpo», racchiudendo in una sola istantanea il tumulto emotivo dell’amore, la sua potenza e l’ansia che può generare; una «massa piena di dolori accumulati» che rappresenta la malinconica bellezza dei ricordi, frame di memoria che diventano cicatrici, increspature nell’oceano infinito del nostro sentire.

La sfiducia, l’insicurezza nei confronti delle relazioni; Stamani si interroga sulla natura oscura dei segreti, sulla sofferenza che causano indebolendo la fiducia nei confronti del prossimo e rendendoci vulnerabili, costantemente diffidenti verso ogni tipo di connessione interpersonale.

Nella frase-mantra «ho amato ho odiato» che si ripete lungo tutto il corso della narrazione, l’artista si concentra sulla complessità delle percezioni individuali e sulla natura altalenante delle relazioni, sottolineando come le persone cambino nel tempo e invitando ogni ascoltatore a far leva solo sulle proprie capacità – «conta solo su te stesso» -.

“No Love” è accompagnato dal videoclip ufficiale, che girato al Multiset Studio Bicocca di Milano sotto l’attenta direzione di Chiara Bettiga, verrà rilasciato su YouTube il prossimo 29 Settembre.

Questo singolo è un vero e proprio inno all’indipendenza e all’autoconsapevolezza, un percorso sonoro che abbraccia la ricchezza e l’ambiguità della condizione umana, sondando in profondità la fragilità delle amicizie e dei rapporti romantici e riconfermando Stamani come uno dei talenti più poliedrici e brillanti del rap-game italiano.

