Ė un amarcord affascinante, il viaggio nel tempo dei Florio, definiti “I sovrani d’Italia senza corona”, promosso ed organizzato da “Le vie dei Tesori”, nel fine settimana dal 21 al 22 ottobre allo Stand Florio, piccolo gioiello Liberty sulla costa sud di Palermo. Conosciuto dai palermitani come “La taverna del tiro a piccione” frequentato dall’alta borghesia e dai nobili del tempo, oggi conserva intatte preziose testimonianze della famiglia che legò il suo nome alla mitica Targa Florio. Strappato al degrado e restituito in un accurato lavoro di restauro al suo splendore, lo Stand Florio potrà essere visitato nei seguenti orari : dalle 10,00 alle 12,30 (ultima visita) e dalle 15 alle 17,30 (ultima visita) (info e acquisto coupon www.leviedeitesori.com- è gradita la prenotazione).

Domenica 22 ottobre, “Sinfonie d’atunno”, la rassegna promossa dallo Stand Florio per festeggiare i colori ed i profumi dell’autunno, porta a tavola con il pranzo della domenica, le delizie di questo periodo abilmente interpretate dallo chef Gaetano La Mantia.

Alle 19,00 , eccezionalmente solo per questa domenica, appuntamento con gli aperitivi teatrali ad episodi nel suggestivo scenario del “Giardino di Donna Franca” (nel caso di avverse condizioni meteo, si svolgerà nell’elegante spazio interno). Il dramma, “Vincenzo & Lucie Florio” cinque storie diverse per cinque episodi ed altrettanti appuntamenti, prodotto dallo Stand Florio, ideato e sceneggiato come una serie tv da Rossella Guarneri, è dedicato alla storia d’amore tra la francese Lucy Henry Florio e Vincenzo Florio junior sullo sfondo dei mille mondi dell’ultimo pioniere dei Florio, dalla Targa Florio all’ aeronautica.

“Scena da carnevale”, il titolo del terzo episodio in cui gli attori, Rossella Guarneri, Riccardo Isgrò, Samuele Sciacca e Marina Mazzamuto, gireranno tra il pubblico durante l’aperitivo, coinvolgendolo nella festa in maschera al ritmo della musica di Cole Porter e dei brani cantati meravigliosamnete dalla moglie Linda Lee Thomas. Dal vivo! Le feste di Carnevale organizzate da Vincenzo Florio e dalla moglie Lucie erano fantasmagoriche, con tanto di buffet, musica e divertimento. Era proprio Vincenzo a disegnare gli abiti delle feste, per i suoi ospiti. Anche Ignazio jr invitava i suoi amici e parenti nelle sue navi e faceva trovare gli armadi pieni di abiti nelle loro cabine, senza badare a spese. E per immergervi nelle luci e nei suoni delle festa di carnevale, all’ingresso lo Stand Florio darà il benvenuto con una maschera da indossare durante l’aperitivo teatrale perchè il pubblico possa sentirsi partecipe e coinvolto.

( Info e prenotazioni al 351 5702022- Costo 25 euro). Ma se non volete perdervi il seguito della storia, il consiglio è quello di mettere già in agenda gli altri appuntamenti dal 27 ottobre al 4 novembre.

Lo Stand Florio, da martedì 24 ottobre (tranne per i fine settimana) è aperto su prenotazione per eventi privati. (Info e prenotazioni al 351 5702022).

