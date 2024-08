Eleganza ed armonia, il fil rouge di “Calici e Stelle” allo Stand Florio, sabato 10 agosto alle 20,30 con i vini dell’azienda bio Terre di Gratia, di Camporeale, alle porte di Palermo, nella DOC di Monreale. Adagiato sulla costa sud del capoluogo dell’Isola, lo Stand Florio, il piccolo gioiello Liberty realizzato da Ernesto Basile, racchiude un’oasi di relax e bellezza: è il giardino dedicato a Donna Franca Florio, immerso nei profumi di piante ed erbe aromatiche mediterranee.

A pochi metri dal mare di cui si gode la brezza, lo Stand Florio in occasione della notte di San Lorenzo sarà il palcoscenico di una serata che abbraccia la passione per la terra della famiglia Triolo giunta con i fratelli Gaspare e Rosario alla quinta generazione e la creatività in cucina dello chef resident Gaetano La Mantia. Forma e gusto, innovazione e rispetto delle materie prime si rispecchiano in piatti che enfatizzano i sensi, riscrivendo una nuova storia culinaria. Fa l’occhiolino ai “cugini” francesi, il macaron salato con formaggio di capra in abbinamento al Biancomosso Catarratto in purezza rifermentato in bottiglia di spiccata freschezza e la french brioche con tonno scottato, bottarga, yogurt di pecora e gazpacho alla trapanese in pairing al vivace Rosamosso, un vino frizzante prodotto al 100 % con uve Perricone.

A metà strada tra la costa nord e sud della Sicilia, Terre di Gratia, in circa 10 ettari, produce vini da vitigni autoctoni con l’utilizzo esclusivo di lieviti indigeni selezionati con l’obiettivo di esaltare il legame tra le varietà e il territorio che li ospita. Il Sasà Grillo Doc Sicilia e il Sasà Nero D’Avola Doc Sicilia, nel segno della piacevolezza, rispecchiano appieno il nome dell’azienda che fa dell’equilibrio e della morbidezza dei vini, il suo punto di forza. In abbinamento al risotto con fiori di zucca, gambero rosso e terra di mare il primo, l’altro, dal sapore intenso e fruttato, il filetto di mupa con farcia al nero di seppia, caramella di cipolla rossa, scalogno arrosto e crema di carote e zenzero. Dulcis in fundo, il semifreddo alla vaniglia con gelè ai gelsi neri ed una fresca ed aromatica génoise al limone.

A “Calici e Stelle”, Gaspare Triolo “racconterà” i suoi vini e l’abbinamento con i piatti dello chef La Mantia tra gli intervalli musicali di Giulia Militello Black Vanilla con Claudio Trapani alle tastiere e Federico Chisesi alla batteria. Muovendosi tra soul, blues ritmato, hip hop e spaziando tra le sonorità degli anni ’90 fino ad oggi, Giulia con la sua splendida voce alterna raffinate melodie al rap più scuro. E nella notte più magica dell’anno, allo Stand Florio, Claudio e Federico, accomunati dal fortissimo amore per il blues e la black music old school, creano un incastro ritmico dinamico e travolgente.

Dove si trova : Stand Florio, via Messina Marine, 40 Palermo

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 10/08/2024

Data Fine: 10/08/2024

Ora: 20:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 65.00

