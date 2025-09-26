Domani, 27 settembre, alle 10:30, alla Tenuta di Ambelia, a Militello in Val di Catania, si terranno gli Stati Generali della Rete Siciliana per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Un appuntamento che vedrà la partecipazione di tredici associazioni del Terzo settore impegnate nel campo della pet therapy, in occasione del decimo anniversario delle Linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute.

L’iniziativa, patrocinata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, dall’ASP di Catania e dal Centro Specializzato Universitario per gli IAA dell’Università di Messina, rappresenta un momento di confronto su buone pratiche, criticità e prospettive future. La Rete Siciliana, infatti, nasce con l’obiettivo di garantire trasparenza, coordinamento e rappresentanza, creando sinergie operative uniformi e promuovendo la corretta applicazione degli interventi assistiti, come previsto dalle normative nazionali e dal Decreto 122/2018 dell’Assessorato regionale alla Salute.

Tra i protagonisti sarà presente anche Ibiscus – Associazione per i bambini affetti da patologie oncologiche, da sempre in prima linea nella difesa del diritto alla salute e al benessere dei piccoli pazienti. Il presidente, Francesco Fazio, sottolinea: «Crediamo fortemente nel valore degli Interventi Assistiti con gli Animali come supporto concreto ai percorsi di cura dei bambini e delle loro famiglie. La partecipazione di Ibiscus a questa rete è un segnale di impegno e responsabilità: solo unendo le forze possiamo garantire standard più elevati e dare voce a chi, ogni giorno, vive la fragilità e la speranza».

L’appuntamento di Ambelia sarà dunque un banco di prova importante per la Rete Siciliana, che punta a rafforzare la collaborazione tra associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare un’esperienza consolidata in un modello di riferimento per tutto il territorio regionale.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.