Destination Italia, la prima “Glocal Travel Tech” leader nel turismo incoming esperienziale quotata su Euronext Growth Milan, e il Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia, Distretto Regionale che raggruppa 180 operatori di alta gamma, uniscono le forze per dare vita ad un evento cruciale per il futuro del turismo italiano: gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia e la prima edizione siciliana del MEET Forum – Turismo Sostenibile, che si terranno il 27 e 28 marzo 2025 a Taormina.





L’evento rappresenta un punto di svolta per il settore, con l’obiettivo di instaurare un grande patto pubblico-privato per trasformare, proprio a partire dalla Sicilia, il turismo italiano in un comparto strategico di livello internazionale, al pari della meccanica di precisione, dell’industria aerospaziale e dell’agroalimentare. Il settore turistico contribuisce attualmente all’13% del PIL nazionale, con una bilancia commerciale in attivo grazie al valore del turismo inbound. Tuttavia, il suo potenziale di crescita economica e di sviluppo territoriale resta ancora largamente inespresso.

Grazie alla collaborazione con la Transatlantic Harmonic Foundation, l’Associazione Albergatori Taormina e numerosi partner istituzionali e privati, Taormina si appresta a diventare il centro del dibattito internazionale sulle sfide e opportunità del turismo di lusso e sostenibile, con un focus sulle nuove generazioni di viaggiatori, sempre più attente all’autenticità ed ai valori ESG.





Dina Ravera, Presidente e Founder di Destination Italia, sottolinea: “I numeri confermano che il turismo italiano, grazie alla sua straordinaria diversità, ha bisogno di una strategia chiara e strutturata. Per garantirne una crescita sostenibile, è essenziale adottare piani di lungo termine, investire in modo mirato e rafforzare la sinergia tra settore pubblico e privato. Le opportunità di sviluppo sono enormi: dalla valorizzazione di nuove destinazioni alla destagionalizzazione, dalla gestione dell’overtourism nelle aree più affollate al rilancio di territori ricchi di potenzialità ma minacciati dallo spopolamento e dall’abbandono”.





Andrea Gumina, Presidente del Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia, afferma: “La Sicilia è il laboratorio ideale per sviluppare modelli innovativi che coniughino eccellenza, accoglienza, sviluppo economico e rispetto del genius loci. Gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia patrocinati dalle più importanti istituzioni nazionali e regionali, vogliono stimolare un dialogo internazionale tra opinion leader, investitori e policy maker, promuovendo qualità, sostenibilità e formazione avanzata per il settore dell’hotellerie di alta gamma. Da Taormina lanceremo una Collection di Hotel Siciliani basata su un disciplinare di eccellenza, un piano strategico per attrarre investimenti nell’ospitalità di lusso e nella rigenerazione urbana dei borghi siciliani ed una strategia per fare della Sicilia il Polo Mediterraneo della Formazione sull’Ospitalità di Lusso. Ai margini del convegno verrà annunciata inoltre una partnership con ANCI Sicilia ed una Lettera di Intenti con la NIAF – National Italian American Foundation”.

Intesa Sanpaolo è main partner dell’evento, confermando il suo impegno per lo sviluppo dell’industria turistica nel Sud Italia. “Ancora una volta al Sud, Intesa Sanpaolo conferma il suo impegno in favore dello sviluppo dell’industria turistica, per consolidare la crescita di un settore vitale per l’economia e al tempo stesso enfatizzare l’enorme capacità attrattiva delle filiere, motivo del successo dell’accoglienza e ricettività dell’Italia Meridionale – afferma Giuseppe Nargi, Direttore regionale di Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – Le imprese del comparto hanno colto in pieno l’importanza di incrementare e mantenere nel tempo il proprio vantaggio competitivo, valorizzando in termini di qualità dell’accoglienza il nostro patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, ma anche puntando all’innovazione tecnologica, alla qualità e alla sostenibilità. Il nostro obiettivo, in linea con le direttrici del PNRR, è accelerare i processi di transizione in ottica di filiera per agevolare una proposta di ospitalità più efficiente per i bilanci delle aziende e di maggiore salvaguardia per l’ambiente”.





I macro-temi della due giorni di Taormina:



Aggregazione dell’offerta di esperienze e promozione a livello internazionale, anche attraverso l’innovazione digitale per migliorare l’esperienza turistica

Attrazione investimenti, anche in chiave di rigenerazione territoriale, contrasto all’overtourism, valorizzazione delle aree interne

Integrazione nell’offerta di altri settori produttivi chiave, come l’enogastronomia, l’artigianato, l’agroindustria

Crescita qualitativa e promozione dell’offerta turistica mediante formazione continua.



La due giorni di lavori vedrà alternarsi esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori del turismo in un fitto programma di incontri, tavoli di lavoro e dibattiti. Il focus sarà sulla valorizzazione dell’ospitalità di lusso in Sicilia, con particolare attenzione alla sostenibilità, agli investimenti di qualità e alla creazione di un ecosistema turistico competitivo. Attraverso sessioni tematiche, confronti con player internazionali e la firma di accordi strategici, l’evento rappresenterà un’importante occasione per delineare il futuro del turismo siciliano e rafforzare il ruolo dell’isola come destinazione d’eccellenza nel panorama globale.



Luogo: Palazzo Corvaja, Piazza Vittorio Emanuele II, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.