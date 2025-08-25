Si terrà giovedì 28 agosto l’evento di anteprima che anticipa la IV edizione del Meraki Book Festival – Festival del libro e della cultura, in programma il 6 e il 7 settembre presso il Palazzo Municipale di Palazzolo Acreide.

Ospite della sala Salvatore Mirinu, presso l’Antica Pasticceria Corsino, la scrittrice Stefania Germenia presenterà il suo ultimo romanzo Vita di Norina. Una donna del secolo scorsotrimonio combinato. Esclusa e subalterna, ma non fuori dalla Storia, la sua lunga vita attraversa tutto il Novecento: fascismo, guerra, dopoguerra e ricostruzione, industrializzazione ed e (Algra Editore), storia di una donna ai margini, contadina calabrese costretta ad abbandonare la scuola a causa delle ristrettezze economiche familiari e poi “spedita” in una Sicilia dilaniata dalla guerra e dalla miseria per aver osato opporsi a un matrimonio combinato. Esclusa e subalterna, ma non fuori dalla Storia, la sua lunga vita attraversa tutto il Novecento: fascismo, guerra, dopoguerra e ricostruzione, industrializzazione ed emigrazione transoceanica.





L’evento sarà coordinato dall’archeologa Concetta Caruso che, rappresentando l’associazione Meraki, presenterà anche il programma della IV edizione del Festival.

Tra i partecipanti, la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide, Nadia Spada, l’attore Ettore Signorelli, che si occuperà del reading di alcuni passi del romanzo, e la musicista Laura Guarino, che curerà il supporto musicale.





Il Meraki Book Festival è una manifestazione ideata, promossa e organizzata dall’associazione Meraki, con la direzione artistica di Fabio Fancello, Daniele Lo Magro e Concetta Caruso. Ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” e rientra nella programmazione di eventi culturali Palazzolo è, voluta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Palazzolo Acreide. L’evento è realizzato in partnership con il Sistema Rete Museale Ibleo, CNA di Siracusa, il Museo Antropologico di Testa dell’Acqua e l’associazione Heritage Experience. Il programma della manifestazione è visionabile sul sito www.merakiets.it o direttamente al link https://merakiets.it/index.php/2025/08/05/meraki-book-festival-festival-del-libro-e-della-cultura-2025/.

Luogo: Sala Salvatore Mirinu, Antica Pasticceria Corsino, Via Nazionale, 2, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

