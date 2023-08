Nell’ambito dell’iniziativa ‘Castelbuono Jazz Festival’ per il Welfare Sociale di METE, le danzatrici Stefania Matta e Giulia Cancemi si esibiranno in due Performance di Danza calendarizzate il 19 e 20 agosto 2023. L’appuntamento è alle ore 18:00 presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono. Il 19 agosto si esibiranno in ‘Passo a Due. Omaggio alla Donna’. Il 20 agosto alle ore 17:30 presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono, si assisterà alla Performance di Teatro/Danza nell’ambito dell’Area ‘Arte e Salute di Salute’ di METE dedicata all’Oncoematologia e Cardiochirurgia Pediatrica. La coreografia è a cura di Teri Demma.

Progetto Europeo ‘SUI GENERIS SCHOOL’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere. Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE, in partenariato, tra gli altri, con METE.

