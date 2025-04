Sarà una serata unica quella del prossimo 8 aprile da Casu Osteria Contemporanea di Giarre (CT), un evento gastronomico che unisce l’esperienza e la creatività di due grandi protagonisti della cucina siciliana: Mario Casu e Giuseppe Raciti, l’oste e lo chef stellato, accompagneranno i propri ospiti in un viaggio gastronomico in cui lo chef Raciti, celebre per il suo ristorante Zash, insignito di una stella Michelin, proporrà piatti che si avvicinano al concetto di osteria, con un tocco personale che renderà questa esperienza unica e inedita.

L’idea di questa serata nasce dalla voglia di Mario Casu, fondatore di Casu Osteria Contemporanea, già presente in Guida Michelin, di unire la sua passione per la cucina semplice e genuina con il talento di un amico, prima ancora che chef stellato. Il menù, creato per l’occasione, vedrà Raciti reinterpretare la cucina in modo insolito, mescolando ingredienti tipici con un approccio che si distacca dai consueti canoni, pur mantenendo una connessione con la cucina di casa e la genuinità dei prodotti locali. A far da contrasto e supporto al suo lavoro, l’oste Mario Casu, conosciuto per il suo stile distintivo, il suo rispetto nei confronti della materia prima e il suo amore per il buon cibo, contribuirà alla creazione di un’esperienza che unisce semplicità e raffinatezza. Il risultato sarà una serata inedita, in cui i due chef, pur con stili differenti, si troveranno a creare insieme un menù che celebra l’autenticità dei prodotti siciliani, elaborati in modo sorprendente e raffinato.

Casu Osteria Contemporanea, situata nel cuore di Giarre, è un luogo dove il buon cibo incontra l’ospitalità autentica, dove ogni piatto racconta una storia e ogni ingrediente è scelto con cura, un ambiente accogliente e familiare dove ogni piatto racconta una storia, e l’attenzione alla qualità è sempre al centro. Un luogo perfetto per chi cerca un’esperienza culinaria che celebra la convivialità, la territorialità e la passione per la buona cucina.

Luogo: Casu Osteria Contemporanea, corso Italia, 294, GIARRE, CATANIA, SICILIA

