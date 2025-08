Il 10 agosto alle 21:30, presso il Castello Bordonaro di Cefalù, va in scena “Stile e Creatività – Moda e Spettacolo sotto le Stelle”, una serata-evento dedicata alla moda come espressione artistica. Ideata e diretta da Maria Vello, la manifestazione celebra il design indipendente, l’artigianalità contemporanea e i talenti emergenti, con sfilate, performance dal vivo e creazioni firmate da stilisti visionari. Ingresso libero.

Una serata d’estate, un castello affacciato sul mare e la magia della moda che si fa arte. Il prossimo 10 agosto alle ore 21:30, il suggestivo Castello Bordonaro di Cefalù ospiterà “Stile e Creatività – Moda e Spettacolo sotto le Stelle”, una manifestazione interamente dedicata alla moda creativa, all’espressione personale e al design indipendente.





Ideata e diretta con passione da Maria Vello, l’iniziativa nasce per celebrare la moda come linguaggio identitario, capace di unire artigianalità contemporanea, sostenibilità e visione estetica. La direzione artistica ha scelto di valorizzare talenti emergenti e designer fuori dai circuiti convenzionali, offrendo loro un palcoscenico d’eccezione per raccontarsi attraverso tessuti, forme e colori.

Protagonisti della serata saranno gli stilisti Maria Vello, Carmen Vulcano, Giuseppe Narsete e Lilyana Petrova, che presenteranno al pubblico le loro creazioni originali in una serie di sfilate che si alterneranno a performance musicali dal vivo firmate dai musicisti Carlo Rinaldi e Vincenzo Gervasi.

Un appuntamento aperto a tutti – appassionati, curiosi, turisti e addetti ai lavori – per vivere un’esperienza immersiva nel mondo dello stile che osa, sperimenta e racconta.





“Si tratta di un evento che ho ideato e organizzato con grande passione, nato dal desiderio di valorizzare la moda come espressione artistica. È una manifestazione dedicata alla moda creativa, pensata per celebrare l’espressione personale, il design indipendente e l’artigianalità contemporanea. Un’occasione in cui la moda non è solo tendenza, ma linguaggio, ricerca e identità. ‘Stile e Creatività’ nasce dal desiderio di dare spazio a talenti emergenti, designer visionari e progetti che uniscono estetica, sostenibilità e originalità. Sarà un appuntamento per scoprire il lato più autentico e ispirato della moda, in un contesto che valorizza l’arte del creare, fuori dai circuiti convenzionali”, dichiara Maria Vello, direttrice artistica di ‘Stile e Creatività’.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Castello Bordonaro, CEFALU', PALERMO, SICILIA

