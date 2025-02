Non c’è pace per i lavoratori in somministrazione di AST che, ad oggi, non hanno ancora percepito lo stipendio del mese di gennaio e il 15 di febbraio dovrebbero percepire la seconda retribuzione.

“Lasciare quasi due mesi i lavoratori senza stipendio è gravissimo – ha affermato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – senza dimenticare che alcuni dipendenti sono costretti ad anticipare le spese di trasferimento perché prestano la loro attività fuori sede.





La Faisa Cisal – conclude Moschella – si adopererà affinché questa incresciosa situazione finisca e si possa avere più rispetto nei confronti di chi da oltre 10 anni garantisce, insieme a tutti i dipendenti AST, i servizi di trasporto pubblico in tutta la Sicilia”.





