La premier Meloni convoca tutti i ministri e salta la tanto attesa riunione per conoscere il piano industriale di STMicroelectronics. O meglio, la riunione si è tenuta, ma non ha prodotto dei risultati perché l’assenza dei ministri ha chiaramente condizionato il tavolo e l’azienda ha posticipato l’annuncio del piano industriale al 10 aprile, giorno della nuova convocazione. “Per noi è stata l’occasione per ribadire che non accetteremo una riduzione sul piano occupazionale e tecnologico. – afferma Saro Pappalardo, Coordinatore nazionale Fismic presente a Roma con gli altri sindacati. Vogliamo che gli investimenti di prospettiva ovvero per il carburo di silicio a Catania e per il 12 pollici ad Agrate, siano aggiuntivi rispetto all’esistente, ma chiaramente non potendo approfondire il piano industriale dobbiamo per forza aggiornarci al 10 di aprile”.

