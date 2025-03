La Fim Cisl conquista un seggio nel sito palermitano di STMicroelectroincs. Si sono concluse infatti le operazioni di voto della RSU nella sede di Palermo dell’azienda metalmeccanica, e la Fim Cisl riconquista un seggio all’interno della Rappresentanza Unitaria dopo 3 anni di assenza, con il 40% delle preferenze. L’eletto è l’ingegnere Bruno Calandrino, che ha ricevuto più preferenze in assoluto, scelto dal 32 per cento dei lavoratori votanti. “Soddisfatto il segretario generale della Fim Cisl Sicilia Pietro Nicastro che afferma, “La Fim Cisl, nell’attuale delicato contesto del settore dei semiconduttori, da oggi è nuovamente presente nel design center di eccellenza di Stmicroelectroncis di Palermo, con il delegato di grande competenza che è Bruno Calandrino. Gli fa eco il segretario regionale Antonio Nobile: “Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno e alla sinergia espressa dai candidati e dalla squadra presente in azienda. Un grazie va ai lavoratori che hanno riposto in noi la loro fiducia”.

