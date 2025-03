Le storie di persone comuni, che nel quotidiano affrontano le sfide della vita con fede, saranno protagoniste della nuova trasmissione Verità di Cielo.

Il programma, curato dai Piccoli Figli di Palermo e condotto dal giornalista Riccardo Rossi, andrà in onda su Maria Vision Italia, canale 255, giovedì 6 marzo alle ore 19.30.

L’ispirazione nasce dalle parole di Papa Francesco nella 59ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che invita a una comunicazione capace di trasmettere speranza e amicizia anche nei momenti più difficili.

Al centro della trasmissione ci sono le testimonianze di coniugi, genitori, nonni e lavoratori che raccontano come la loro vita sia cambiata grazie alle Verità contenute nei volumi del Libro di Cielo, scritti dalla mistica Luisa Piccarreta.

Accanto a loro, religiosi e sacerdoti della comunità Fiat! Totus Tuus approfondiscono il messaggio d’amore di Gesù e il valore della Divina Volontà nella quotidianità. Un cammino di fede che si traduce in un’esistenza vissuta con pienezza, indipendentemente dal ruolo sociale o lavorativo.

“Non occorre fare grandi cose, essere potenti o famosi, ma vivere pienamente nella fede la realtà della propria famiglia e del proprio lavoro, anche se umile”, spiega il conduttore Riccardo Rossi.

Un concetto ribadito anche negli scritti della Piccarreta, dove Gesù sottolinea come la Divina Volontà possa trasformare anche le azioni più semplici in qualcosa di grande. Verità di Cielo si propone quindi come un viaggio nella spiritualità e nella bellezza della fede vissuta nel quotidiano.

