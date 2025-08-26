Torna in scena “Strafelicissima Palermo”, lo spettacolo di Sergio Vespertino che per tutta la stagione invernale ha registrato il tutto esaurito al Teatro Agricantus di Palermo. A distanza di 10 anni dal debutto l’artista palermitano è tornato a proporre uno spettacolo amatissimo dal pubblico, aggiungendo date su date per far fronte alle numerose richieste. Con questo spettacolo prodotto dal Teatro Agricantus, che sarà proposto fino a giovedì 28 agosto alle ore 21, Vespertino omaggia la sua città, terra dalle grandi contraddizioni e dalle tinte fortissime, città visceralmente amata, nel bene e nel male, per la sua grandezza ma anche per la sua miseria.

«Lo spettacolo è un omaggio al “noi”, ai palermitani, a quelli che questa città la abitano, non la vivono – dice Sergio Vespertino -, facendo squadra, aiutando gli altri come si usava un tempo, quando il vicino di casa non era un estraneo. E’ anche un omaggio a chi, come mio padre, questa città ce l’ha fatta conoscere e amare nelle sue pieghe, come si ama il salotto di casa… perché Palermo è casa».





Quella di Sergio Vespertino è una Palermo che mescola amore e rabbia, cultura e ignoranza, arte e inerzia, violenza e dolcezza, sconfitte esistenziali e sogni di trasformazione e che l’attore, anche autore del testo oltre che regista, ha imparato ad amare grazie alla sapiente guida del padre che lo ha condotto per mano alla scoperta di questa grande madre che ha in grembo figli perennemente figli, nella culla del Mediterraneo che è quadrivio di culture. In questo esuberante accumulo di immagini, emozioni, citazioni di personaggi vitali, autentici e appassionati, la narrazione di Sergio Vespertino, scandita dal ritmo delle musiche originali di Virginia Maiorana che al suo fianco sul palco suonerà la fisarmonica, fa emergere un’inafferrabile sicilianità che attinge all’anima più nascosta del suo affascinante capoluogo.

Informazioni

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636. Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

