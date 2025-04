C’è il cordoglio, resta, profondo, lo sgomento. Ma dopo la strage di Monreale, dopo il giorno del silenzio e delle preghiera, oggi è il giorno della riflessione. Fabio Casamento, vice presidente di Confcooperative Sicilia sede di Palermo, monrealese, presidente della Commissione Giovani di Confcooperative Sicilia, lancia un appello e traccia un percorso da seguire, subito, per affrontare l’emergenza povertà educativa giovanile, che non può più attendere. Queste le sue parole:

“Da cittadino monrealese esprimo tutto il mio più profondo cordoglio per l’uccisione di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, tre giovani meravigliosi che ho avuto il piacere di conoscere, che ho avuto il piacere di veder crescere, tre giovani pienamente integrati all’interno di una Comunità, quella monrealese, da sempre viva, unita e di cui mi pregio di far parte.

Ieri è stato il giorno del silenzio, della preghiera, oggi il giorno delle riflessioni. Inammissibile che nel 2025 si debba assistere a scene come queste, inammissibile assistere a tutta questa ferocia. Di ciò che è stato se ne è parlato tanto e se ne parlerà tanto, evidenziando dettagli sconcertanti su quella che può essere definita una vera e propria “mattanza” in pieno centro cittadino, a due passi dalla splendida Cattedrale Normanna e in una zona dove in quel momento erano presenti decine e decine di giovani.

Il mio pensiero va in primis ad Andrea, a Salvatore, a Massimo e alle loro famiglie ma il mio pensiero non può non andare anche a quei ragazzi che hanno deciso di rovinare la propria esistenza, attuando un’azione così estrema e crudele, pensando probabilmente di essere attori in un film di mafia o in un video di qualche “cantante” volto a promuovere attraverso i suoi testi questo “stile di vita”.

La “povertà educativa giovanile” è un’emergenza al pari di altre emergenze che attanagliano i nostri territori, occorre combatterla attuando progettualità all’interno di quei territori difficili da controllare, in piena sinergia tra Cittadini, Cooperative, Enti del Terzo settore, Amministrazioni locali e Forze dell’ordine, velocizzando il più possibile quel processo di Coprogettazione tra Pubblico e Privato, fondamentale per poter sconfiggere questo fenomeno dilagante. Da parte mia e di tutta la famiglia di Confcooperative l’impegno concreto per velocizzare questo processo, a inchè il sacrificio di questi tre giovani meravigliosi non rimanga vano. “Non lo spegni il sole se gli spari”, questo bellissimo messaggio è comparso ieri notte a pochi metri da dove si è compiuta la strage. Possa questo messaggio smuovere le coscienze di tanti.

