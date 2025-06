Il consigliere metropolitano e capogruppo della lega alla provincia regionale di Catania, Ruggero Strano, evidenzia una situazione critica all’interno dell’ente di cui è componente. Con una missiva al sindaco e al segretario generale della città metropolitana di Catania, segnala l’assenza di statuto e regolamenti, circostanza che impedisce così l’esercizio delle funzioni e delle prerogative dei consiglieri metropolitani, negando loro il diritto fondamentale di contribuire alle decisioni pubbliche e di esercitare la funzione propria per la quale sono stati eletti, già in notevole ritardo rispetto agli altri enti provinciali. Ciò premesso, il consigliere Strano, sollecita il tempestivo intervento degli uffici preposti, con scadenza di 5 giorni, affinché si possa al più presto deliberare e operare nell’interesse della comunità. In caso contrario egli avvierà la procedura di messa in mora per l’impossibilità di esercitare il ruolo per cui il consiglio è stato eletto.

