“Grazie a tutti coloro che sono venuti, numerosi, a riempire le nostre piazze, creando allegria e spirito di condivisione. Grazie a tutti gli sponsor, gli amici, gli enti patrocinanti, gli espositori e le autorità che hanno avuto fiducia in noi e che ci hanno offerto disponibilità, collaborazione e stima. Tengo a ringraziare ogni singolo membro del mio comitato e le loro famiglie, per avere iniziato insieme questa avventura e per essere stati la forza più grande che potessi immaginare”.

Sono queste le parole di Antonino genovese, presidente del Comitato organizzatore della 71esima Rassegna Meccanico-agricola di Strasatti, che ha preso il via il 5 agosto e si è conclusa ieri sera, con una straordinaria esibizione del cabarettista Biagio Izzo e spettacolari giochi d’artificio che hanno fatto sì che la piazza fosse stracolma di spettatori entusiasti. Presenti ieri l’On. Stefano Pellegrino, gli assessori comunali Ignazio Bilardello, Salvatore Agate e Ivan Gerardi, e il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace. “Agriculture! realizzata con il sostegno della Regione Siciliana, dell’Ars, di Unioncamere Sicilia e del Comune, dopo il concerto di Fausto Leali della sera prima, ha chiuso i battenti in allegria coniugando ogni sera tanti momenti tra tradizione religiosa, divertimento, sport, enogastronomia, e l’informazione con i due talk dedicati allo sviluppo del territorio trattando i temi dell’Agricoltura e dell’Enoturismo. Ieri sera apprezzate sono state anche le esibizioni delle scuole di ballo e la musica live in piazza con il gruppo de “I Comusemo”, prima del sorteggio finale e della consegna dei premi ai rispettivi vincitori. Appuntamento al prossimo anno.

Luogo: via dei Platani

