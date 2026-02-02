Definire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo. L’incontro è stato guidato dalla Presidente Federica Terruso, dal Vicepresidente Giuseppe Modica e dal Consigliere Francesco Paladino e ha puntato a rafforzare la rete dei giovani imprenditori palermitani e a promuovere la nascita di nuove imprese innovative.

Durante l’assemblea sono stati ufficializzati anche i nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo, con Pietro Madonia, Emanuela Madonia e Martina Cataldo, a supporto della crescita del Movimento e della sua azione sul territorio.





Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo punterà allo sviluppo di un incubatore d’impresa associativo, pensato per accogliere aspiranti imprenditori e offrire supporto tecnico e normativo dalla fase di ideazione fino alla costituzione della Partita Iva. In parallelo, verranno organizzati workshop specialistici sull’intelligenza artificiale e sull’integrazione tecnologica nei processi produttivi, per favorire l’evoluzione del settore artigiano senza perdere la centralità del tradizionale “saper fare”.





L’iniziativa mira a trasformare lo scetticismo in partecipazione attiva, costruendo una rete solida e coesa di giovani imprenditori capace di affrontare le sfide del mercato globale, valorizzando talento, innovazione e cultura imprenditoriale a Palermo.

Per la Presidente Federica Terruso, «L’incontro è stato interessante e proficuo. Nel direttivo sono entrate persone propositive. Stiamo crescendo e presto presenteremo idee pensate per supportare l’imprenditoria a Palermo e quella dei nostri associati».

